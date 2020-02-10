【奧斯卡2020】影后雲妮絲惠嘉克服整容醜聞　以演技重新證明自己

影壇盛事《第92屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今日（10日）早上舉行，雲妮絲惠嘉（Renée Zellweger）以大熱姿態憑《星夢女神: 茱地嘉蘭》（Judy）首次贏得奧斯卡影后寶座。 不少影評人以「從影最佳演出」來形容雲妮絲惠嘉的表現，奇怪不知道從何時開始，外間只將焦點放在她的五官變化上，漸漸忘記那個在《芝加哥》（Chicago）及《BJ單身日記》（Bridget Jones's Diary）光芒四射的專業演員？說來應該要追溯至10年前…

有指當年湯告魯斯點名雲妮拍《甜心先生》，令她人氣急升。（電影劇照）

現年51歲的雲妮絲惠嘉於1992年入行，演了幾年小角色後，1996年憑《甜心先生》（Jerry Maguire）彈起，雖然這部作品以湯告魯斯（Tom Cruise）為中心，但雲妮的甜美笑容足以令人留下深刻印象，往後接到戲份更重的角色，甚至升呢做女主角。

更多《甜心先生》劇照

2000年開始雲妮漸漸走上事業高峰，《Nurse Betty》為她贏得首個金球獎影后寶座，《BJ單身日記》更令她人氣爆燈，首度問鼎奧斯卡影后；《芝加哥》（Chicago）令雲妮三年抱兩金球影后，翌年又憑《亂世情天》（Cold Mountain）奪得奧斯卡最佳女配角。好劇本一個接一個，花邊新聞不多的雲妮，以演技證明自己能消化不同類型的角色，成為荷里活最炙手可熱的女演員。

堅強開朗的BJ深得觀眾喜愛。（電影劇照）

每位演員都有低潮，踏入40歲的雲妮面對事業下滑，於2010年毅然中斷演藝事業，開始長達6年的休息期，她曾受訪表示，以往一部又一部的片約令她迷失自己：「我感到困乏，戲與戲之間沒時間休息，我受不了…我連自己把聲都討厭」。

就係2014年呢個樣令雲妮陷入整容醜聞，宜家睇返又有冇覺得咁誇張？(Getty Images)

可是，雲妮淡出期間卻要面對最麻煩的醜聞，事源她於2014年出席公開活動，被指樣貌「塑化」不自然，媒體直指她過度整容，世界各地的網民都在恥笑她，一笑就是幾年。可是雲妮一直淡然面對，2016年復出拍戲，三度飾演BJ被劣評，外間說她早大勢已去，繼續拍爛片消耗僅餘的演藝生命，2018年雲妮接到生命中最重要的角色。

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接演Judy不被看好

茱地嘉蘭（Judy Garland），近一個世紀前誕生的人物，童星出身曾經大紅大紫，中年事業與婚姻都走下坡，離世時只有47歲，留下一曲《Over the Rainbow》成永世經典。當初雲妮接到這個角色時不被睇好，除了外表關係，亦質疑她能否駕馭這個角色。電影集中講述茱地嘉蘭臨終前的生活，雲妮刻意減肥演出，親自演繹每一首歌曲，一顰一笑、走路揚手都是演技，用盡每一分力去跟觀眾說，雲妮絲惠嘉是個專業演員，未曾改變。

雲妮絲惠嘉在《星夢女神: 茱地嘉蘭》傾力演出，令人動容。（電影劇照）

天時、地利、人和，年過半百的雲妮絲惠嘉，在2020年再次登上事業高峰，終於大家不再討論她有否在臉上動刀，而是感嘆她現場演繹的《Over the Rainbow》有多動人，挾著十多個影后殊榮，在荷里活繼續打拚。