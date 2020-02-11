【奧斯卡評論】若香港拍到《上流寄生族》　會否順利殺入奧斯卡？

第92屆奧斯卡圓滿結束，所有獎項塵埃落定。原本覺得今年會是最平靜一年，特別是四大演員獎項，由公布提名名單開始，華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）、畢彼特（Brad Pitt）、蘿拉鄧恩（Laura Dern），四大獎項就似跟足「劇本」發展，順利去到各人手上，半點爭的味道都沒有。 不過全晚最大驚喜就來自《上流寄生族》，除了摘下近乎「預約到取」的「最佳國際電影」，更一口氣贏得最佳原創劇本、最佳導演及最佳電影，締造亞洲電影歷史重要一頁！

《上流寄生族》是奧斯卡史上第一部拿下「最佳電影」的非英語電影，奉俊昊也是史上第一位同時拿下「最佳電影」和「最佳導演」的外籍導演，非常具有歷史意義。 (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

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作為一部外語電影，能夠入圍奧斯卡最佳國際電影獎（前稱最佳外語片）已經是一大肯定，後來獲提名最佳導演及電影，更加是超額完成。至於來到最終結果橫掃4獎，就如奇蹟一樣難以置信。

要知道每個大獎的5個候選單位，評審從全球各國各區提名中篩選出來，今屆就有94部電影報名，美國電影藝術與科學學會從中先選出10強，再於2020年1月公布5部最終候選作品，算是過五關斬六將。

劉德華及古天樂主演的電影《掃毒2天地對決》，代表香港出戰角逐第92屆奧斯卡金像獎最佳外語片獎。(劇照)

【奧斯卡】《掃毒2》代表香港惹爭議 咩原因派呢部戲爭外語片？

《掃毒2》出戰是否合適？

其實該獎項，香港都有報名出戰，而負責投選的香港電影製片家協會，就投選了《掃毒2︰天地對決》參戰。作為一部商業電影，《掃毒2︰天地對決》的確是2019年中，一部製作具規模亦較認真的香港電影，娛樂性豐富，製作成本高達2.2億，故搭建出一比一的中環港鐵站拍攝，話題十足。最終香港票房收2,480萬，內地更大收14億港元，成績亮麗。

講述居住公屋行動不便之中年漢以及菲律賓家傭主僕情的《淪落人》，為近年表現出色的本土小品。（《淪落人》劇照），

派《淪落人》出戰更易入圍？

不過這種亮麗成績，又是否跟奧斯卡評審的準則接軌？想參與一場比賽，先要了解人家的賽制，評審的準則。觀乎歷屆最佳外語片得獎作，不礙乎對普世價值及人文精神的推崇，又或可反映當地社會問題，將議題帶到國際關注。《掃毒2︰天地對決》再好，都是一部警匪動作片，具香港電影特色但跟獎項的準則有段距離。所以當日宣布以《掃毒2︰天地對決》出戰時，網民都感到驚訝，更立即想可不選擇在上屆金像獎表現突出的《淪落人》？這豈不更具代表性？

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網民批評《紅海行動》欠缺香港元素，不應該代表香港。（劇照）

是否奧斯卡樂於表揚的元素

再以上一屆為例，代表香港的是中港合拍電影《紅海行動》，一部軍事大製作，在亞洲電影來說的確精彩，只是純粹的官能刺激，以及震撼的火拼場面，又是否奧斯卡樂於表揚的元素呢？同年，其實還有許鞍華執導的《明月幾時有》，一部講述以香港傳奇女性方姑，在「東江縱隊生死大營救」事件上的故事，同樣兵荒馬亂，這個就以歷史及小人物故事切入，按大會喜好，較貼近評審口味。要數近年較無質疑之選，可能是2018年的《一念無明》吧。

無人知重新再參戰一次，會否同樣無法入圍，還是會改變賽果，但問題是當有一部具水準的作品出現時，作為香港區評審，又能否具透明度，準確地選出最有機會之作代表香港出戰？如果連第一步都做不到，莫說可以奪獎，就連成功入圍之日都遙遙無期。