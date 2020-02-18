【愛的迫降】重溫孫藝珍五套必睇作　有部仲勁過《假如愛有天意》

最近由男神玄彬、女神孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》已經完美落幕，不少劇迷都大叫好想兩人在現實中都真拍拖兼結婚，張張極美劇照下載不完，非常不捨得劇終。 事實上，玄彬貴為韓國公共四大彩產，孫藝珍都不差，是韓國初代國民初戀，去年跟新代男神丁海寅合拍的《經常請吃飯的漂亮姐姐》又是掀起一斷熱潮，其實這位姐姐在電影方面都有不少佳作，當中有香港人十分熟識的《假如愛有天意》，更有至少四套電影你都應該要認識。

孫藝珍當年憑《假如愛有天意》經遍亞洲。（電影劇照）

1. 2003年《假如愛有天意》

香港人最為熟悉孫藝珍的其中一套戲，是一套最美的純愛電影，故事有點老套但卻非常感人，當白富美孫藝珍跟窮小子曹承佑戀上了，礙於家人的關係以及後者要去當兵參加越戰，經歷過暗戀、相戀後，兩人不得不分開而被失戀。

最終因為曹承佑在戰爭中失明，返回家鄉對孫藝珍訛稱自己已經結婚，她只好跟男主角的好友趙寅成結婚，兩人分別誕下一男一女，後來上天眷顧未能開花結果的人，在冥冥中安排了兩人的下一代再續他們未完成的前緣，故事的確感人。

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出道多年的孫藝珍於《海賊：汪洋爭霸》首次挑戰古裝戲。（電影劇照）

2. 2014年《海賊：汪洋爭霸》

孫藝珍首次挑戰古裝劇擔任海賊女頭目，搭檔搞笑型男山賊金南佶，該戲有韓版《魔盜王》之稱，是一套輕鬆得來又有不少動作場面和特效的電影，上映當時在韓國亦取得亮眼成績，《海賊》更為孫藝珍帶來了2014年第51屆大鐘獎最佳女主角。

故事講述使臣在中國接下明朝皇帝御賜的國璽後，在海下被鯨魚攻擊兼吞下國璽，後來山賊海賊一同出擊獵殺鯨魚，故事不算特別但勝在輕鬆有趣，看在孫藝珍鮮有地拍古裝且有很多動作戲的份上，已值得一看。

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在孫藝珍的臉上看不出老氣，只是多了分成熟，而且一樣咁靚。（《藉著雨點再愛你》電影劇照）

3. 2018年《藉著雨點再愛你》

翻拍自經典日本同名電影，跟同樣是韓國四大公共財產的蘇志燮擔正，又是一套純愛電影。韓劇催淚三寶包括車禍、失憶、癌症，孫藝珍先是遇上車禍再失憶，而蘇志燮剛患重症不能再擔任游泳選手，有齊以上元素都知這套電影根本就是催淚彈。

戲中以插敘手法為觀眾了解故事真相，講及孫藝珍很早就已經喜歡上蘇志燮，而她明知自己會早逝都堅持拋開一切要跟他結婚，電影去到中段已經呃走不少觀眾的熱淚。另外值得一提的是電影更有國民男友oppa朴敘俊，以及蘇志燮的好友孔孝真友情客串！

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有指玄彬跟孫藝珍因《極智對決》而結緣！（電影劇照）

4. 2018年《極智對決》

講到近大熱韓劇《愛的迫降》並不是玄彬跟孫藝珍首度合作，兩人在去年拍攝的《極智對決》才是兩人第一次碰頭，其中玄彬更首度飾演反派殺人狂，而孫藝珍則扮演談判專家。

玄彬自出道以來只公開過兩次戀愛，一次是2009年跟宋慧喬，拍拖兩年在玄彬入伍第二日宣布兩人分手，而另一次則是2016年年尾跟姜素拉，2017年宣布分手收場。2018年玄彬遇上了孫藝珍，盛傳兩人正在蜜運中，更被拍到他們在外國的超級市場逛街，雙方紛紛否認傳言，稱各有朋友和家人的聚會，只是剛好在外國相遇，直到今年播出的《愛的迫降》，戲外花絮都愛得出兩人甜如蜜糖，不少粉絲正等待兩人公布戀愛並且希望能為他們送上祝福。

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有影迷看到這幕就知道是那一句對白了嗎？（《抱擁這分鐘》劇照）

5. 2004年《抱擁這分鐘》

該戲由孫藝珍跟鄭雨盛主演，戲中有不少名台詞，直到16年後都有不少明星在節目上都會講。故事講述富家女孫藝珍跟地盤工人窮小子鄭雨盛的愛情故事，前者敢愛敢恨，後者卻是一名私生子更從來沒有享受過家庭的溫暖，一次兩人在路邊攤遇上了，鄭雨盛為孫藝珍倒滿了一杯燒酒，然後說：「喝完這杯我們就在一起。」她問：「不喝的話？」他回應：「那麼到死那刻我們都不會再相見。」孫藝珍隨即將整杯燒酒喝光。

而正當兩人愛的轟烈時，醫生突然告知孫藝珍她患上痴呆症，漸漸會不記得很多事物，就此打算跟鄭雨盛分手，兩人攤牌的時候，孫藝珍：「都說了我腦內有橡皮擦！」不過堅決不放手的鄭雨盛則回應：「我的記性很好，就讓我幫你將全部事都記住。」

一個名場面加一句名台詞，直到今時今日在韓國節目中都會不時聽到，而《Running Man》中成員Haha都曾有講過。