【花樣年華20年】康城影展重上4K版　《重慶》《春光》相繼推出

第73屆康城國際電影節將於今年5月20日舉行，今日官方在網站宣布，王家衛導演作品《花樣年華》今年上映20周年，將於今屆「康城經典」之修復單元中進行全球首映。而電影《花樣年華》也將由此在全球展開包括主題展覽等在內的多項紀念活動，並在多個國家及地區上映。

康城曾以劇照作為影展大會海報。（《花樣年華》劇照）

2000年，《花樣年華》在康城首次亮相，影片男主演梁朝偉榮膺影帝，藝術指導張叔平、攝影師杜可風和李屏賓獲頒評審團技術大獎以表彰電影卓越的藝術成就。2006年，第59屆康城電影節官方海報選用了張曼玉在《花樣年華》中身姿婀娜的背影，以向時任評委會主席的王家衛導演致敬。2020年，《花樣年華》以4K修復版本重回福地，而由此開啟全球巡展，見證了和康城的深厚情緣。

電影為梁朝偉榮登康城影帝。（《花樣年華》劇照）

作為個人創作生涯中最為重要的作品之一，導演王家衛決定進行《花樣年華》的4K修復，以期給觀眾創造全新的觀影體驗，並在影片上映20周年之際隆重推出以示紀念。整個修復工作在導演王家衛監督下，由美國發行商——標準收藏（The Criterion Collection）及意大利專業修復公司L’Immagine Ritrovata聯手合作，用原底片電子掃描進行修復，目前已經全部完成。

除《花樣年華》外，導演王家衛同時進行了《重慶森林》《墮落天使》《春光乍洩》及《2046》的4K修復合作，並在2020年6月開始於世界各地與觀眾見面。美國電影發行公司Janus Film也於早前宣佈將於6月5日在紐約林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）舉行王家衛電影4K修復首映活動，並隨後擴映至全美地區，屆時將推出王家衛導演作品套裝。