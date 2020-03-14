【童黨‧專訪上】憶32年前拍攝點滴　梁十一：劈友像踢波般平常

講起童黨題材電影，相信影迷最印象深刻的是改編秀茂坪童黨燒屍案的《三五成群》；或是取材漫畫的《古惑仔》系列，兩者戲劇性較重，亦是觀眾看得過癮的原因。 但要數童黨電影始祖，就要追溯到32年前劉國昌執導的《童黨》（1988），找來一群全無演出經驗的素人，靠本色演出拍出史無前例的真實感，開拓港產片新類型。 《香港01》邀得導演、副導演及演員相隔多年後再聚首，當初的邊緣少年已變成有家室的父母，但談起拍攝趣事，仍保留著當年那股躁動與熱情。 攝影：梁碧玲 攝錄：黃卓敏、詹郭敏、陳錦超 鳴謝：The Nathan Cellar@彌敦酒店

1988年上映的《童黨》，導演劉國昌以貼近紀錄片的手法拍攝，找來一群全無經驗的素人演出，創港產片歷史。（電影海報）

《童黨》埋位

副導演葉劍峰：「同導演兩隻老嘢去踩Roller跌到Pat pat痛」

「昏迷」、「小妖」、「大強」、「細強」、「豬油糕」、「護髮素」…他們是《童黨》裡一群在屋邨長大的少男少女，無心向學又無所事事，經常聯群結隊作惡，被社會標籤為「童黨」。導演劉國昌當年一心要搵全素人演出，剛從浸會傳理系畢業的副導演葉劍峰（Bill），文質彬彬與童黨靠不上攏，接到導演Order辦事，每晚到最多年輕人流連的尖東海傍尋覓合適人選：「蒲到一個程度是那裡的人都認識我」，「小妖」謝偉傑就是在尖東被捕獲。

多年來《童黨》劇組亦保持聯絡，訪問更似老朋友聚舊。（梁碧玲 攝）

小妖靠《童黨》跑出，往後演了大量類近角色。（電影截圖）

小妖：「一睇我個樣就知俾咩我啦，梗係屋邨飛啦，唔通俾個靚仔我做咩？」

還有另外兩個已消失的集體回憶，亦是童黨集結的地方：「Noon D」與Roller場，後者不用多介紹，前者全寫為「Noon Disco」，只有下午開放的蒲場，不賣酒精專門為未成年人士而設，已成歷史文物。劇組亦曾登報找演員，扮演「護髮素」的譚建成就是少數前來應徵而又獲選的。

導演、副導演與幾位演員都說沒有跟「大強」何沛東聯絡。（電影截圖）

導演說前前後後花上半年時間共見了3000人，但到開拍後才找到馬衍亭扮演相對較乖巧文靜的「豬油糕」，她是80年代的「𡃁模」，家教甚嚴，試鏡時要媽媽、姐姐與姐夫監督。至於「昏迷」梁十一，出身自演藝世家的他，本身已拍下兩部電影，靠自薦成功入組，戲裡戲外都是「大佬」：「導演想我帶領著這群人，像大哥哥般照顧他們」。

90年代中已退出演藝圈的梁十一，依然霸氣十足。（梁碧玲 攝）

童黨演童黨

梁十一：「我哥哥周不時被人追住劈，喺屋邨很平常。」

根據演員性格去度角色，好處就是人人本色演出，就算素人都演得自然，自然到面對突發狀況都十分從容。梁十一跟小妖都是屋邨仔出身，揚言：「睇人劈友好平常」，要求他們演打劫、恐嚇、打交，甚至強姦戲都能揮灑自如。《童黨》在已改建的慈雲山邨拍攝，當時真的有黑社會份子在旁擾攘，作為「地膽」的梁十一出面幫忙調停：「當時我在附近開了一家髮型屋，跟那些人的關係比較密切」。

導演說9位主要演員都有潛質，遺憾沒有為他們安排之後的工作，大部分人都退出了演藝圈。（梁碧玲 攝）

幾千人入面的幾個人

劉國昌：「選佢哋出嚟都覺得有潛質，嚴格嚟講每一個都乖。」

《童黨》絕大部分演員都是第一次拍戲，對於導演要求當然毫不懷疑，但對有經驗的梁十一來說，隔足30年仍忍不住講了幾次「拍攝感覺好奇怪」，奇怪在於沒劇本，導演任由演員自由發揮；奇怪在於太真實，真假童黨與古惑仔混在一起，後來習慣了，成班年輕人變熟，奇怪就變成好玩。

「豬油糕」馬衍亭保養得宜，與30年前的模樣沒大分別。（梁碧玲 攝）

雖然9位主要演員都稱不上專業，但在劉國昌眼中，都是千挑萬選的瑰寶：「他們是幾千人入面的幾個人，具有特質與能力。他們給予好多劇本以外的東西，是電影一半的創作者」。比較可惜的是，《童黨》之後只有何沛東、梁十一及小妖能夠繼續活躍影壇，其他人都脫離演藝圈。

「護髮素」譚建成說以前沒有家庭負擔，拍戲只是玩票性質，退出時亦沒有太多不捨。（梁碧玲 攝）

譚建成：「女兒問我點解會退出，我唔識答…突然好厭倦」

馬衍亭與譚建成拍過港台《性本善》，前者曾試鏡另一部電影但失敗，之後就轉行；而譚建成曾經到TVB拍實況劇《美麗的糖衣》，再演演濫藥不良少年，亦在電影《學校風雲》跑過龍套，兩位拍戲都是志在參與，退出亦不用多作考慮。但導演與副導異口同聲說，後悔當年沒充當經理人角色協助演員們發展，感到有一點虧欠。

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