【金像獎前哨】編劇家協會公布演繹獎候選名單　鄭秀文張繼聰對戰

香港電影編劇家協會，每年會頒發兩個「年度推薦劇本獎」，而去年開始就增設「最佳角色演繹獎」，以嘉許表現出色的演員。為同時可表揚編劇功勞，獎項易名為「年度最佳電影角色獎」。經第一輪會員提名後，最後進入第二輪投票的有13個角色名單，其中鄭秀文、張繼聰、蔡思韵、衛詩雅一齊入圍。

張繼聰多數演搞笑角色，但在《犯罪現場》內有嚴肅演出。（《犯罪現場》劇照）

作為金像獎前哨戰，演員對於香港電影編劇家協會的獎項都相當重視，能夠入圍就更加值得高興，入行多年，近年有不少演出機會的張繼聰，可以入圍演技獎項已是種肯定，更覺得可以入選編劇功不可抹，「好開心可以參與《犯罪現場》這部作品，能夠入圍都當贏了。」

衛詩雅飾演林德信太太，在先生遇車禍後，飽受壓力。（《獅子山上》劇照）

至於憑《獅子上上》入圍的衛詩雅，都好開心可以憑一套勵志電影獲得提名。「好有意義！一個好角色需要靠整個團隊合作，導演和編劇幫了我好多，一個好角色需要一個好劇本而誕生。」同樣是首次入圍的蔡思蔡思韵，非常感恩《幻愛》的兩個主要角色同時被編劇家協會提名。「劇本是電影的靈魂，角色亦是編劇的創造。葉嵐是我的榮幸，沒有她就沒有今天的我。感謝編劇為我創作了一個很好的角色，好劇本是每個演員都渴盼的。」

在《幻愛》入面，蔡思韵飾演愛上病人的精神科醫生。（《幻愛》劇照）

（入圍名單依筆劃排序）:



1.《大偵探福爾摩斯:逃獄大追捕》角色︰福爾摩斯

編劇︰袁建滔

聲演︰黃啟昌

2.《少年的你》角色︰陳念

編劇︰林詠琛、李媛、許伊萌

演員︰周冬雨

3.《幻愛》角色︰葉嵐

編劇︰曾俊榮、周冠威

演員︰蔡思韵

4.《幻愛》角色︰李志樂

編劇︰曾俊榮、周冠威

演員︰劉俊謙

5.《犯罪現場》角色︰林法樑

編劇︰馮志強

演員︰張繼聰

6.《作家的謊言:筆中誘罪》角色︰徐哲

編劇︰沈錫然

演員︰張建聲

7.《花椒之味》角色︰夏如樹

編劇︰麥曦茵

演員︰鄭秀文

8.《金都》角色︰Edward

編劇︰黃綺琳

演員︰朱栢康

9.《叔.叔》角色︰阿柏

編劇︰楊曜愷

演員︰太保

10.《叔.叔》角色︰阿清

編劇︰楊曜愷

演員︰區嘉雯

11.《麥路人》角色︰阿博

編劇︰潘幸枝

演員︰郭富城

12.《新喜劇之王》角色︰如夢

編劇︰周星馳、江玉儀、李思臻、趙博君

演員︰鄂靖文

13.《獅子山上》角色︰蘇悅

編劇︰鄭文豪、張忠亮、梁國斌

演員︰衛詩雅