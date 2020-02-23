【極地守護犬】夏里遜福演繹「老人與狗」　狗主角巴克最搶鏡

改編自著名美國經典文學名著《野性的呼喚》（The Call of the Wild），今年再度搬上銀幕，名為《極地守護犬》。除了主角狗狗巴克，今次仲有本身是愛狗之人的夏里遜福（Harrison Ford）演出，為經典再創經典！

電影原著《野性的呼喚》（The Call of the Wild）被譽為美國經典文學名著，二十世紀百大英文小說之一。這個由美國作家Jack London於1903 年創作的短篇故事，最初是在《The Saturday Evening Post 》雜誌連載，其後出版成書大受歡迎，翻譯成47種語言，感動全球億萬讀者。

這部經典，先後多次被改編成電影，早在 1923年已拍成默片登上大銀幕，隨後《亂世佳人》紅星奇勒基寶（Clark Gable）和《賓虛》奧斯卡影帝查爾登希士頓 （Charlton Heston），都分別在1935年和1972 年拍出另一個電影版。

除了故事，電影最搶鏡當然是狗主角巴克（Buck），這隻根據原著是農場牧羊狗和聖班納的混種犬，一身啡白色皮毛，身形壯大結實，眼神精靈表情多多，通曉人性，身手敏捷，無論在雪地拉車，或上山落海都是勇往直前的神犬！

主角巴克屬大型犬聖班納。（《極地守護犬》劇照）

至於與巴克人狗情深的男主角，就邀得荷里活巨星夏里遜福（Harrison Ford）主演，他本身是愛狗之人，多年來一直有養狗作伴，現時也養了三隻小狗，所以與這部人狗情深電影一拍即合，立即答允參與演出。而且向來以英雄形象示人的福伯，更一改戲路飾演因不幸經歷飽受創傷而獨個兒遠走極地的淪落人，遇上同病相憐的巴克，一起患難歷險，因而與巴克建立了深厚關係。夏里遜福相信這個歷久不衰的動人故事，今天同樣會引發觀眾共鳴。