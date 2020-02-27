【½的魔法】湯賀蘭帶埋三個細佬出席首映　一門四傑邊個最靚仔？

Pixar動畫《½的魔法》（Onward）日前在美國舉行首映禮，有份配音的湯賀蘭（Tom Holland）帶同三名弟弟一起現身，賀蘭家一門四傑，究竟邊個最靚仔？

《½的魔法》講述兄弟情與父子情，應該幾賺人熱淚。（電影劇照）

《½的魔法》講述基斯派特（Chris Pratt）與湯賀蘭聲演的父親早逝的年青兄弟，細佬16歲生日那天，意外獲得家傳之寶「巫師魔杖」，可以令父親翻生重聚24小時。不過他們的半桶水魔法，令翻生父親只能重現下半身，兩兄弟為了令父親回復完整，急急腳一同上路，展開一段魔靈精怪的奇情之旅。

湯賀蘭與Cosplay成兩位主角的影迷合照。（Getty Images）

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電影以兄弟情為主，現年23歲的湯賀蘭就帶同3名弟弟，包括21歲的雙胞胎Harry與Sam，以及16歲的Paddy一同現身首映禮，弟弟們齊齊穿上格仔恤衫，相當醒目。湯賀蘭與弟弟感情要好，一同創立慈善組織「The Brothers Trust」，為不同慈善活動籌款。此外，雙胞胎弟弟日前生日，湯賀蘭與父母夾份贈送鋼琴及勞力士手錶給對方，果真廿四孝大哥。

回顧湯賀蘭進化史