【珍寶海鮮舫】《食神》片末大戰取景地　星爺煮出經典黯然銷魂飯

受新冠肺炎（又叫武漢肺炎）影響，創業40多年的珍寶海鮮舫宣布將於明日（3月3日）起暫停營業，直至另行通知。 作為香港最著名的地標之一，相信不少本地人或遊客都對這消息感到可惜，而對影迷來說，珍寶海鮮舫亦是一個重要回憶，事關周星馳主演的《食神》結局大戰就在這裡拍攝，不止造就經典場面及精警台詞，亦呈現出90年代中香港的繁華盛世。

《食神》片末大戰，周星馳飾演的史提芬周從谷德昭飾演的唐牛手上重奪食神之位。（電影截圖）

1996年上映的《食神》是周星馳的經典作品之一，星爺飾演的「史提芬周」，由人上人「食神」變成流落廟街的潦倒爛仔，最後習得一身好廚藝好武功後重奪「食神」頭銜，劇力萬鈞加上無論主角及配角都表現出色，當年大收逾4000萬票房，電影對白及道具亦成為影迷的研究對象。

《食神》在太白海鮮舫取景。（網上圖片）

片末一場食神大賽，周星馳乘坐駁艇前往珍寶海鮮舫，他嫌阿姐划得太慢，施展在少林寺學到的輕功一躍上地面，這一幕相信大家都印象深刻。但據悉，比賽場地其實是珍寶海鮮舫旁邊的太白海鮮舫。

重溫《食神》經典大戰

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戲中谷德昭飾演的「唐牛」，在入場前觀察到當晚出現「九星連珠」，認為必有怪異，而最後唐牛一流用奸計贏得「食神」寶座，在「九星連珠」效應下，觀音大使現身下令「食神歸位」，如此神化的劇情，在太白海鮮舫的古典裝潢與神仙壁畫襯托下，似乎相得益彰。不少外地觀眾受看過《食神》後，慕名而來幫襯珍寶海鮮舫或太白海鮮舫，仲有人刻意扮成星爺的造型坐駁艇。

珍寶海鮮舫與太白海鮮舫為香港地標，李小龍主演的《龍爭虎鬥》亦曾於這裡取景。（電影截圖）

除《食神》外，1955年荷里活電影《生死戀》（Love Is a Many-Splendored Thing）、1973年李小龍主演的《龍爭虎鬥》以及2003年的《無間道2》等，都曾經在珍寶海鮮舫取景；而湯告魯斯（Tom Cruise）、尤伯連納（Yul Brynner）、及尊榮等荷里活巨星到訪香港時，都曾幫襯珍寶海鮮舫，如今這個香港地標或將倒閉，實在令人唏噓。