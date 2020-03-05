【電影評論學會】頒獎禮閉門進行　劉俊謙奪最佳男演員︰別忘初衷

《第26屆香港電影評論學會》今日（5日）舉行頒獎禮，因為新冠肺炎疫情，今年頒獎禮不設記者採訪，以facebook live直播代替，而幾位得獎者《幻愛》男女主角劉俊謙、蔡思韵，及《叔‧叔》男主角太保及一眾團隊，亦於頒獎禮後在會場外接受訪問。

蔡思韵表示開心到前一晚已非常緊張，最怕在台上漏了多謝人。（葉志明 攝）

兩位首度擔演男女主角的劉俊謙及蔡思韵，第一次便獲得就憑《幻愛》贏得評論學會最佳男女演員獎。頒獎禮後，蔡思韵表示開心到前一晚已非常緊張，最怕在台上漏了多謝人，最好笑是她更反思自己的演出︰「我都問自己是否真的演得那麼好，能獲認同是否有盡心去演？」經一輪反思後，都覺得自己有盡過力，對得住個獎。至於即將舉行的金像獎，作為新人的她表示入圍已感到榮幸。

劉俊謙鼓勵年輕人，不要忘記創作初衷，不要忘記作為一個人的初心。（葉志明 攝）

至於獲最佳男演員的劉俊謙，有見近年多了小製作的本土電影，感到鼓舞。「近年電影由《一念無明》，到《淪落人》，到今年嘅《金都》、《叔．叔》、《幻愛》，我隱約見到有股新勢力出現。 投資資金相對細了，但多了本土關懷題材，為到香港人講說話，是個新開始。我得獎不是一個人的成功，更指向全香港新一代年青人。社會確實好困難，但希望可以展開新一頁。不要忘記創作初衷，不要忘記作為一個人的初心。」

太保寄語同行︰「有挫折時就同自己講，時間會留俾永遠係度嘅人！」（葉志明 攝）