【回到未來】米高霍士與博士為柏金遜基金再聚　影迷狂Like合照

荷里活經典電影《回到未來》系列，熱潮曾席捲全球，影響好幾代人。影迷一直想有第四集，不過自米高霍士（Michael J. Fox）證實患上柏金遜症後，實在重聚無望。而向來致力其柏金遜症基金會的米高霍士，日前便上載了一張跟博士基斯杜化萊特（Christopher Lloyd）活動上合照，獲接近20萬Likes，看來大家都對這拍檔依然愛戴。

《回到未來》當年在1985年上映，並由Christopher Lloyd（左）及米高霍士主演。（《回到未來》劇照）

早前，米高霍士為其柏金遜症基金會舉辦活動，席上嘉賓就有舊拍檔，81歲的「瘋狂博士」基斯杜化萊特，二人的最新合照上載IG後，便引來極大迴響，勾起廣大影迷回憶。今年58歲的米高霍士跟博士，看來精神不錯。由於當晚是「Poker Night」，米高霍士便打趣地寫上「All in with @mrchristopherlloyd」

二人合照惹來影迷極大迴響。（IG@realmikejfox）

二人在《回到未來》的演出可謂深人民心，或許是太掛念關係，早前更有網民以Deepfake技術，將羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）及湯賀蘭（Tom Holland）移花接木到《回到未來》原片上，自製一個新版來欣賞。