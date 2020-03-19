台版買兇拍人《江湖無難事》　女主角意外身亡點樣變一屍到底？

自上年底一套《返校》，今年台灣又來一套話題電影《江湖無難事》。故事以電影製作人做題材，用盡辦法拍出一部喪屍片，所以被譽為《低俗喜劇》Ｘ《屍殺片場》，不過看過該片，其實當中內容更似《買兇拍人》，特別是以低成本製作，拍出高質素玩味，那份反差相當吸引，難怪該片在台灣爆紅。 在當地被由《愛的麵包魂》導演高柄權領軍執導、台灣男神邱澤翻轉形象、並聯同性感女星姚以緹及新生代男演員黃迪揚爆笑落力演出！電影被評為香港《低俗喜劇》Ｘ日本《屍殺片場》 版本的台灣喜劇，拍出一套意想不到、低成本高質素、玩盡台灣影圈和黑幫大佬的瘋狂喜劇！ 姚以緹更於戲中破格演出，一人分飾四角成為一時話題，更憑本片獲提名第56屆金馬獎「最佳女配角」！

兩位對電影充滿熱誠嘅年輕人，就係一直冇得正正經經拍套戲出嚟。（《江湖無難事》劇照）

戲中兩位男主角邱澤、黃迪揚，一齊拍住上，追尋屬於自己的電影夢，可惜久久未能成事。邱澤近年拋開型男包袱，一改形象拍下笑片，今次演出可謂相當稱職。不過更搶鏡的是女主角姚以緹，在戲中一人分飾四角，既有江湖阿嫂，亦有人妖舞孃，難怪可以憑該片獲提名第56屆金馬獎「最佳女配角」！

大佬開戲要阿嫂做女主角，今次真係「條女」唔係「條騾」。（《江湖無難事》劇照）

宣傳說它似《低俗喜劇》，因為故事講兩位年輕人都係千辛萬苦，為拍一套自己心儀的電影。兩位男主角相交10多年，但就一部作品都冇，苦無收入下唯有咩都接，婚禮喪事都當電影咁拍，甚至出動航拍機，但就搞出大頭佛，成個喪禮被佢搞彎晒。



不過呢一著竟換來一個機會，一位黑道大哥龍哥就睇中他們的喪禮片，於是就決定課金俾兩位開戲，唯一條件就是要由大嫂來演女主角！機會終於來了，決定開個瘋狂派對狂歡一晚，點知狂歡過後第二朝，竟發現阿嫂浮在泳池中已氣絕身亡……呢件事兩位都唔敢同大哥講，更決定豁出去，打算用條屍完成埋呢部電影。