金像獎2020｜蔡思韵首獲提名有所領悟　疫情影響忍痛辭演台劇演出

憑電影《幻愛》入圍角逐第39屆香港電影金像獎頒獎禮「最佳女主角」的蔡思韵，距離頒奬日子愈來愈近，但作為首次入圍的她沒有予自己太大壓力，並享受今年所經歷的一切，是入行以來最大的轉捩點。「有得入圍已經很開心，對我來說是一個吸取經驗嘅過程 ，沒有特別去想自己能否攞到獎。」

無論是劉俊謙還是蔡思韵，這部戲都為二人帶來美好的回憶。（《幻愛》劇照）

電影《幻愛》繼上月為蔡思韵贏得《香港電影評論學會》最佳女主角後，五月將參與影壇盛事《香港電影金像獎頒獎禮》，可惜在新冠肺炎疫情影響下，大會取消公開舉行頒獎禮及行紅地氈環節，對她而言首次提名但無法參與實體頒獎禮，始終有少少失望，但也體諒不可以勉強。「自己難得入圍，有可能係一世人唯一的一次，難免憧憬走上紅地氈，但面對迄下疫情，絕對明白大會的決定；因為關乎整個社會安全問題，希望再努力有下一次的機會啦。」

蔡思韵在戲中飾演精神科醫生學生，愛上自己的病人。（《幻愛》劇照）

此外，蔡思韵原定在上月底要飛往台灣，為一部劇集開工，可惜最後因疫情不能發簽證忍痛辭演。「當日真係好似拍戲咁，經理人打去問到底幾點開始隔離，大家準備好所有嘢，目的就是要讓我順利上到機去開鏡，但真的無辦法，最後經理人話下次啦，晤好令家人擔心了。」其實劇集的角色和劇本，對蔡思韵來說都好吸引，即使知道要隔離14日，雙方也願意等，可惜最後簽證不獲批發！