金像獎前哨｜太保再奪導演會男主角獎　劉俊謙獲最佳新演員

香港電影導演會自1989 年成立以來，每年均會舉辦年度頒獎典禮，以導演專業角度對傑出同業予以肯定和鼓勵。今年因為受到新冠肺炎（俗稱︰武漢肺炎）影響，頒獎典禮未能如期舉行，改以網上發放。其中電影《少年的你》便橫掃3獎，太保與周冬雨分別以《叔‧叔》及《少年的你》奪得最佳男、女主角，而最佳新演員就由《幻愛》劉俊謙奪得。

《少年的你》獲得最佳電影、最佳導演及最佳女主角三個獎項。（《少年的你》劇照）

由於電影導演會成員，跟香港電影金像獎評審委員非常接近，所以一年一度的《香港電影導演會年度頒獎典禮》，一直被視為金像獎前哨戰或者指標。今年因為疫情關係取消頒獎禮，改以網上發放，以下為得獎名單。

其中《叔‧叔》的太保及《幻愛》劉俊謙，繼早前在電影評論學會雙雙奪得最佳男演員後，二人今次再下一城，分別奪得最佳男主角及最佳新演員。對於即將舉行的金像獎可謂打下一支強心針。

太保跟袁富華在《叔‧叔》有大膽露骨的演出。（《叔‧叔》劇照）

《香港電影導演會年度頒獎典禮》得獎名單

最佳導演 ︰曾國祥《少年的你》

最佳電影 ︰《少年的你》

最佳男主角 ︰太保《叔‧叔》

最佳女主角 ：周冬雨《少年的你》

最佳新演員 ︰劉俊謙《幻愛》

新晉導演 ︰黃綺琳《金都》

執委會特別獎︰《戲棚》

劉俊謙在戲中飾演精神病患者，跟精神科醫生學生蔡思韵戀上。（《幻愛》劇照）

對於再奪得認同，劉俊謙深表興奮︰「感謝香港電影導演會。能夠被專業導演們肯定，實在是莫大的鼓勵。感謝《幻愛》團隊，能夠遇上這群熱愛電影的伙伴，同心地說這一個故事，就是這次經驗中最大的禮物。」