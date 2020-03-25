《志明與春嬌》十周年　何以跟觀眾由志同道合變成後巷的陌路人

2010年3月25日，由彭浩翔執導，楊千嬅、余文樂主演的電影《志明與春嬌》上畫，當年合拍片正盛，該片以本土電影姿態上映。沒有了內地市場，而且因為用上大量廣東話粗口對白，被列為三級，故上畫以來一直沒被看好。 但電影就是靠口碑，上畫後得網民大力推祟，結果映期播足一個月，最後更錄得$632萬港元票房，以三級片來說相當不錯。票房收得還是其次，能夠營造一股潮流文化才是創作人的最高成就。電影由角色、對白、眼鏡、主題音樂到取景地，統統都成為年輕人追捧對象，更延伸到一系列3集。奈何這個電影品牌，十年間起了重大變化，去到近年更似乎愈走愈遠，你還記得愛過它的所有嗎？

這幕定情戲，就發生在那位於觀塘牛頭角交界的特色天橋，影迷甚至爭相去打卡，更定名為「志明橋」。（《志明與春嬌》劇照）

《春嬌》救志明又救「春嬌」

2003年沙士後，市道低迷，電影業更慘不忍睹，中國推行的CEPA更緊密經貿關係，除帶來自由行，也開啟了中港合拍片啟機，一部部大製作應運而生，令香港電影製作更具規模，一片向好。不過當政策實行數年後，觀眾開始發現在劇本審查下，創作上漸漸失去本土特色，然後市面上出現一把聲音，觀眾渴望看回昔日肆無忌憚，帶有小聰明小趣味的港產片。彭浩翔的《志明與春嬌》，一部放棄內地市場，以小本製作迎合港人口味的電影就在這時候誕生。

這像是彭浩翔一個實驗習作，而敢於一同冒險的有當年被冠名「票房毒藥」的余文樂，那時他擔正的《花花型警》、《軍雞》、《青苔》票房都是百萬止步。至於楊千嬅就身在黎明Amusic旗下，半退休的管理方式令她事業也似要舉行告別式一樣。是機緣還是巧合，三人就在沒甚麼好輸的情況下，開啟了一個精彩系列。

「有啲嘢，唔係要一晚就做晒，我哋又唔趕時間。」成功為余文樂定下暖男形象。（《志明與春嬌》劇照）

對白成為生活日常

觀眾喜歡這部作品，並非因為加了兩三句粗口便同聲同氣，親切感來自那份貼地，大大小小的橫街窄巷、用SMS調情的滋味，還有那條在觀塘牛頭角交界的特色天橋，影迷甚至爭相去打卡，更定名為「志明橋」。至於角色方面，不單止愛余春嬌的爽直、張志明的大細路，連帶姊妹們的谷祖琳、Isabel，甚至「照騙蕃薯」Brenda，都帶著愛。

更入心的還有對白，暖男地︰「有啲嘢，唔係要一晚就做晒，我哋又唔趕時間。」幽默地︰「你介唔介意我大過你？但係我高過你。」秘密地︰「n 55!w !」（I miss U），還有八婆地︰「成世流流長，總會愛上幾個人渣嘅。」全部都不止是電影對白，已成為日常對話用語，作為編劇，這是最高的榮耀。

+ 4 + 3 + 2

合拍也無損地位

曾經都擔心余春嬌與張志明會「變心」，因為去到第二集《春嬌與志明》變成合拍，合拍需要做的設定都要落實，所以故事轉到北京，加入內地演員楊冪、徐崢，又慶幸這趟合拍沒有出現水土不服，兩地笑料真正地共融，「上床吧」、「腿張開」同樣笑得開懷。更成為第一部既能附合內地要求，但又不失港味的合拍片成功範例，票房在香港大收$2,700萬。

電影起初沒有煽情地說要為香港人而拍，但就不經意地成了這一代年輕人的回憶，或甚單方面投射了二人某程度代表了香港人。然後在過去幾年間，中港矛盾在年輕一輩愈演愈烈，變相令「春嬌」與「志明」的一舉一動都成了爭論點。例如在2015年9月「#我向老兵敬個禮」網上活動中，兩位的敬禮舉動便惹來部分支持爭議。去到上年反修例運動，兩位都先後表明立場，但也不及彭浩翔在微博搶先當上護旗手那麼赤裸坦白。

彭浩翔自表態護旗後，就一直被網民狙擊。（資料圖片）

在這個幫襯哪間食肆都涉及政治考量的年代，電影創作更加要有立場，作為電影創作者甚至大腦，彭浩翔這一下表白就似將《志明與春嬌》整個系列定性，並與大部分支持者狠下了一道閘門。十年的歡樂時光，最後換來一場不歡而散，是婉惜的。未知將來發展如何，但至少在這刻，仿如回到第一集的角色的人物設定，大家都是後巷裡一起打邊爐的陌路人。