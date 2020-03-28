【金像女情】鄧麗欣入行18年靠《空手道》開竅：以前演戲欠Energy

ViuTV新節目《金像女情》，由資深傳媒人何家麗專訪幾位女演員，而第一集就有鄧麗欣。她憑電影《金都》角逐本屆金像獎候選最佳女主角，透露自己當演員的心路歷程。更自我點評在《龍咁威》的演出，是欠Energy。「當時我只係認真演，但我係一個冇Energy嘅人 ! 」

鄧麗欣接受何家麗在《金像女情》的訪問。（ViuTV提供）

《空手道》獲提名令心態改變：想行一條與過去唔同嘅路！

問到今屆再憑《金都》獲提名金像獎女主角，坦言跟第一次的感覺大不同。「記得2018年第一次（《空手道》）被提名時好突然， 唔識反應，今次第二次再被提名金像獎最佳女主角就識去感受喜悅，原來我唔係只係得幸運，大家都肯定我，很開心 ! 」

至於獎項跟拍戲的關係，Stephy就說從來沒想過兩者會扯上關係。「2018年《空手道》獲香港電影評論學會最佳女演員獎，得到人生首個電影獎項之後我先識得去諗下步會係點 ? 我好想行一條與過去唔同嘅路。」《金像女情》由3月29日起，逢星期日晚上8時ViuTV 99台播映。

鄧麗欣講起在《龍咁威》的演出，不自覺地表情多多。（ViuTV提供）

Stephy自我點評4部作品