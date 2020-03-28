新冠肺炎｜《鐵甲奇俠2》演員稱研發疫苗籲集資　FBI放蛇成功逮捕

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，除了引發全球口罩和消毒用品荒，連帶廁紙及米糧都出現供應緊張。疫情日趨嚴重，全球醫療團隊正尋求疫苗，而這個救命劑竟然戲劇性地由「鐵甲奇俠」搵到？難道這一關真的要由超級英雄拯救。

該演員Keith曾有參演《鐵甲奇俠2》，不過戲份極少亦難找到其蹤影。（《鐵甲奇俠2》劇照）

「魔術手」莊遜都係投資者

事源一名曾於Marvel超級英雄電影《鐵甲奇俠2》（The Iron Man 2）演出的53歲美國男演員Keith Lawrence Middlebrook，早前於個人IG發布短片，聲稱旗下公司已研發到新冠肺炎疫苗，仲要有兩種，分別是可避免感染新冠肺炎的口服藥丸，另一種更聲稱可醫治確診病人的注射劑，繼而呼籲網民投資其公司。還怕未夠吸引力，他更打明星效應，指前NBA球星「魔術手」莊遜亦是公司投資者之一。

Keith不時在其IG及Facebook上載健身影片，不過事後其社交平台已被封。（Keith Lawrence Middlebrook＠IG）

FBI派臥底見面

事件不單引起網民討論，更令惹起聯邦調查局（FBI）探員關注，於是派出臥底探員假扮成投資者，相約Keith見面洽談合作，而在美國時間3月25日，剛收到Keith提供的藥丸時，探員立即表露身份將他拘捕。其後FBI亦聯絡到「魔術手」莊遜，他向當局表示對Keith公司全不知情，而醫療專家亦再次確認到目前為止，仍未有研發出有效對抗新冠肺炎的疫苗。就今次涉嫌欺詐售賣新冠肺炎假疫苗，FBI會以企圖電匯欺詐罪名拘捕，而當事人有可能面臨最高20年刑期。

Keith曾拍片展示自己的「製成品」，但影片已被下架。（YouTube影片截圖）

+ 3 + 2

對於今次事件，有聯邦檢察官尼克·漢納（Nick Hanna）表示這可能只是開始，騙案可能陸續有來。「在這艱難日子裡，類似的騙局利用大家的恐懼和弱點，堆砌謊言去欺騙金錢，雖然這可能是美國首宗因為新冠肺炎而引起的刑事案件，但相信絕不會是最後一宗。」