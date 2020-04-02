【信用欺詐師公主篇】徐若瑄大戰長澤正美　東出昌大偷食遭刪戲？

日劇《信用欺詐師JP》大受歡迎，連帶上年推出的電影版《信用欺詐師JP: 香港浪漫篇》都大收旺場。劇集未開第二季，電影今年就先拍另一番外篇《信用詐欺師JP︰公主篇》，而對香港人來說，最強賣點就是加入女神徐若瑄。

欺詐三人組再次歸位。（《信用欺詐師︰公主篇》劇照）

繼上月推出過首預告後，電影公司今日再發新劇照。今集講欺詐三人組長澤正美、東出昌大、小日向文世再戰江湖，上次來到香港，今次就去到馬來西亞的蘭卡威島取景，目標玩得更大，要欺詐整個王國。原來三位是受委托，假扮南海某不明王國公主行騙，而徐若瑄就扮演一個家族大小姐，看劇照似乎跟長澤正美勢不兩立。

幾位全次出場都有特別造型。（《信用欺詐師︰公主篇》劇照）

徐若瑄富貴登場。（《信用欺詐師JP公主篇》預告截圖）

其實由上次預告可見，徐若瑄的富貴造型已相當出眾，極具氣派。不過更多人關心的是片中男主角東出昌大，由於他年初被爆出婚外情，與女星唐田英里佳有一腿，形象大插水，有傳會被大刪戲份以保票房。事實上他的太太渡邊杏，沒有原諒丈夫的行為，月前已分居，並傳出正委託律師辦理離婚手續。

