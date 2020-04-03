【犯罪現場】張繼聰開鏡前暴脹　導演馮志強︰有一幕要用CG執瘦佢

2019年度的香港電影頒獎禮陸逐舉行，去年「香港電影編劇家協會」增設「最佳角色演繹獎」嘉許表現出色的演員，今年就有13個候選角色單位入圍第二輪投票。 為令大家對候選者有深入了解，今年協會就找來演員跟編劇開Facebook Live，同大家分享演繹上點滴。而第一集就找來《犯罪現場》飾演林法樑的張繼聰，與導演及編劇馮志強詳談。

到底爛撻撻的張繼聰，如何成為顏卓靈的偶像。（《犯罪現場》劇照）

為了提高公眾對一個角色創作過程的興趣，香港電影編劇家協會決定在公布獎項前，舉行一系列「編劇與演員 FB Live」，邀請各組候選者，回顧整個創作過程。第一集嘉賓有《犯罪現場》的導演及編劇馮志強及演員張繼聰。

重提這次演出，張繼聰用個「筍」字去形容。「導演最初跟我說有個角色想我演，看劇本見到自己好早出場，以為好快會死，結果係由頭演到尾。而且一早有完整劇本，其他角色的對白都看得清楚，對揣摩角色有很大作用。」

這一幕張繼聰跑到論論盡盡，就是要迎合他身形暴脹的設定。(《犯罪現場》影片截圖)

為角色寫「人物小傳」

演繹林法樑這角色有個難度，就是背景相當複雜，但很多都以暗場對白交代，沒有拍出來，所以要靠阿聰自己度一個「人物小傳」出來，填補當中的空檔。「例如這個做事得過且過，亳無幹勁的人，點解顏卓靈會視他為偶像，更為他而考入警隊？當他對上司黑哥（姜皓文）有所懷疑時，又如何處理這種尷尬？」這都要靠阿聰跟導演多次研討，據知由接到劇本到開拍，前前後後約有3個月時間，阿聰跟導演多次通電，大家都好投入。

直播由導演彭秀慧主持，一齊分享拍攝趣事。（網上圖片）

肥到要用CG執瘦

導演馮志強也非常欣賞阿聰為角色所花的努力，但另方面又對他有所「不滿」。馮志強︰「由於他之後要拍另一套戲飾演拳手，正值增磅期，由接到劇本到開鏡一刻，他脹了不少，於是在角色設計上也要作出修改，例如要他動作上帶點『論盡』。」

不過最好笑是跟古天樂槍戰一幕，拍攝時有很多遮擋位都因為身形太橫而穿崩。「由於凸出範圍太多，如果古天樂咁都射唔中就顯得不合理，所以最終要花錢做CG，執瘦他。」

留意，就是這一幕，因為阿聰「穿晒崩」，如果古天樂咁都打唔中就枉有「賊王」之名，所以最終要勞煩劇組用CG執瘦佢。（《犯罪現場》劇照）

如果想聽足本Live，可登入「香港電影編劇家協會」FB 專頁重溫。由4月2日開始，逢星期四、五、六晚上十點，都會有不同嘉賓開Live。即將出席的嘉賓如下︰

4月3日 星期五 10pm :《幻愛》

編劇：曾俊榮、周冠威

演員：蔡思韵 (飾演 欣欣/葉嵐）

主持：陳詠燊

4月4日 星期六 10pm : 《金都》

編劇：黃綺琳

演員：朱栢康（飾演 Edward)

主持：彭秀慧