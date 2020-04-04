新冠肺炎｜郭富城減片酬接拍新戲　小美︰希望大家重回正常工作

新冠肺炎肆虐全球，全世界影視製作幾乎癱瘓，香港方面亦只有一部林家棟主演，首部劇情片《手捲煙》正在拍攝。正當戲院都已封院，全行苦無對策下，日前又有一個好消息，就是由鄭保瑞監製、黃慶勳執導的電影《麥路人》班底，在疫市下開拍新片《斷網》，而男主角郭富城更加減片酬，連同監製、戲組人員等人齊齊7折支薪，實行同步過冬。

因為吉時吉日關係，劇組日前舉行開鏡，但城城未有現身。（siumayceo@IG）

同一團隊，上年跟郭富城合作《麥路人》，更獲入圍今屆香港電影金像獎最佳男主角。（《麥路人》劇照）

日前郭富城經理人小美，在IG放了幾張開鏡合照，文中寫上：「風雨飄搖的日子，仍然能順利推展想做的工作，實在萬千感恩。因應今天擇了好時辰，團隊們在緊守法規下，來個快閃處境啟動式。今次的案子領隊繼續是我很欣賞的鄭保瑞導演。他人品很好，很有才華、耐性、而且熱愛電影、很會說故事。我們是第5次合作了！」最後小美更希望希望疫情早日結束，大家重回正常工作和生活。雖然在貼文中沒有提及片酬，但據劇組透露就是監製、主角等人齊齊7折支薪，共渡時艱。

至於故事內容，據知電影《斷網》是講世界有一日網絡終斷，人類多年來一直依賴網絡生活，突然間要回到沒有網絡的環境，又係咪就咁上唔到網咁簡單呢？故事發展落去，很多人會因為生活及工作出亂子，而感到孤獨和產生焦慮，到底人類可唔可以重投沒有網絡的生活？