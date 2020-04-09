驚天營救｜雷神與羅素兄弟再聚　基斯咸士禾夫有神唔做做黑市兵　

羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》，刷新全球票房紀錄，令二人炙手可熱，大家一直想睇兩位跳出Marvel宇宙會拍啲乜？早前二人就做住監製先，與「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）再度合作，拍出Netflix 原創電影《驚天營救》（Extraction），而今次賣點除了基斯咸士禾夫神一般的刖肉，執導的 Sam Hargrave 更是前特技演員，看預告場面已叫人期待。

Chris首度與印度童星魯哈克什賈斯瓦合作，事後在Netflix IG上大讚︰「在印度的拍攝過程畢生難忘！」（《驚天營救》劇照）

今次基斯咸士禾夫化身「人體致命武器」，飾演黑市僱用兵，殺入兩個財力大到可敵國的毒梟地盤，展開救援行動。預告一來就見到基斯咸士禾夫動作連場，又跳崖又飛車，原來角色講佢係一名格鬥技巧高超、冷靜沉著應戰的黑市傭兵。

導演 Sam Hargrave，曾擔任過特技演員，《驚天營救》是他首部執導作，Hargrave表示：「Chris高大健壯，承受得起這個角色經歷過的折磨！」與角色完美配合。至於監製羅素兄弟，其中故事就由 Joe Russo 執筆，坦言Chris今次的演出，觀眾們應該從沒見過，會帶俾大家新鮮感。