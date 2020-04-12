許冠傑票房紀錄冇人能破　《衛斯理傳奇》患高山症險死靠意志戰勝

每當香港陷入低谷，都有歌神許冠傑在。 03年沙士後，歌神復出陪大家繼續微笑。就在今天，香港面對新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，香港百業蕭條，通利琴行負責演唱會製作的工程部也要解散，於是歌神要出來，出錢出力為一眾兄弟打氣。 其實許冠傑又點止在音樂上稱神，他在電影上也是神級，由大破當年片酬身價，到高踞票房紀錄多年，許冠傑創下的紀錄，真係無人能及。

1976年上映的《半斤八兩》，票房高達8,531,699港元，破晒當年紀錄。（《半斤八兩》劇照）

票房計算通脹已過億

許冠傑入行時，除了歌手身份，亦同時已在電影發展，最初更以許氏三兄弟（許冠文、許冠英）齊上齊落，成為票房鐵三角。先後在1974及1975年，分別以《鬼馬雙星》、《天才與白痴》連奪兩年票房年度冠軍。去到1976年，三兄弟以一部《半斤八兩》踏上巔峰，大收$853萬港元。



單從數字看，相比現時最高票房的香港電影《寒戰II》收$6,682萬，似乎有段頗大距離，但當年票價只需5、6港元，若計回通脹，以現時要90港元一張飛計算，其實入場人次足以創下1億2,000萬港元票房，足足是一倍，這個紀錄真的44年來冇人能破。

片酬破紀錄為新藝城奠定一哥位置

雖然許氏兄弟已成為影壇一哥，而往後的《賣身契》、《摩登保鑣》都累破紀錄。不過當時許冠文身為哥哥，都深感再繼續走下去，難有新鮮感會影響弟弟發展。而正值有新電影公司新藝城創業，想找許冠傑過檔作獨立發展，於是在哥哥大力鼓勵下，許冠傑就以100萬港元高薪簽下新片約。當年一部大製作都是200萬預算，難怪消息一出震驚整個影壇。不過Sam Hui收得呢個價都冇「Sam Hui」，因為首部出品《最佳拍檔》就大收2,604萬，又是1982年的票房冠軍，更令新藝城晉身影壇一哥地位，可謂物有所值。

拍《衛斯理傳奇》患高山症險死

1987年，許冠傑為新藝城拍準備賀歲檔上畫的電影《衛斯理傳奇》，飾演男主角衛斯理，電影更大花金錢遠赴尼泊爾取景。不過就在高地拍攝時，許冠傑於海拔8,000呎高山患上高山症，由於拍攝地偏僻，阿Sam命懸一線。幸好靠意志撐住，最終亦能捱到去加德滿都就醫。後來該片導演泰迪羅賓，曾向傳媒憶述事件，當地醫生說幸好及時醫治︰「若延誤15分鐘就好大件事，再遲半小時才發現，他就玩完！」 雖然執回條命，但許冠傑事後都要休養逾一年才能復出。