驚天營救｜拍動作場面辛苦過演《復仇者》　雷神跳30米崖超驚險

「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）與羅素兄弟（Russo Brothers）再度合作的Netflix原創電影《驚天營救》（Extraction），即將在4月24日隆重上架。今次Chris Hemsworth化身「人體致命武器」飾演黑市僱傭兵Tyler Rake，戲中有大量的打鬥及驚險場面，今次Chris接受獨家訪問時透露，演出難度超越《復仇者》系列，更需要在30公尺的懸崖，場面非常驚險！

《Extraction》即將在4月24日上架。（Netflix圖片）

Chris Hemsworth在訪問中表示戲中的角色是從影以來在體能方面最具挑戰性的角色，因為所有的動作戲和角色內心狀態都互相聯繫，絕對跟過往所演的角色截然不同。電影一開始描述角色Tyler為人冷酷，到後來對小男孩產生感情，並盡全力保護他，觀眾能夠看到當初打算尋死的人變成充滿父愛，這也令Chris在電影中展現出演技的層次。另外，Chris表示接拍電影全因為導演Sam Hargrave，原來Sam是荷里活著名的特技指導，兩人在《復仇者聯盟》開始建立了深厚的交情和默契，能夠再次合作是一份緣份。

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當談到拍攝時遇到的驚險場面，Chris直言一定是在30公尺的懸崖上跳下來，還有在叢林和大街上演游擊戰。對於經百戰的Chris來說，今次的動作戲仍讓自己既興奮又害怕，並表示是他經歷過難度最高的一次演出。他亦透露自己曾想過當導演，因為自己很熱愛團隊工作及跟優秀的工作人員一起工作，尤其是這幾年來，自己在工作上更具自信，不過他笑言：「當我看到Sam為了《Extraction》要做這麼多事情的時候，我就想還是算了吧！再者，我還在等待那個讓自己驚艷、覺得一定要拍攝的故事出現，那個時候我會毫不猶豫地坐上導演椅。」

另外，曾任《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）特技指導的導演Sam Hargrave在《驚天營救》中徹底展現他的強項，他用盡全力好讓觀眾感受到最身歷其境的動作場面，為捕捉最好的近鏡，甚至不惜將自己綁在飛車的引擎蓋上。對他而言能夠執導這部電影有如美夢成真，因為這是一部充滿角色層次的藝術電影，以Tyler的視角去經歷一段身心的冒險與洗禮，觀眾除了可以看到刺激的動作場面外，也能看到Chris Hemsworth演繹角色內心的成長與轉變。