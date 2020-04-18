劉德華開拍《鐵探》電影版？　夢造者急澄清︰全為欺詐慎防受騙

有段時間，TVB劇集有不少高收視劇集都會開拍成電影版，例如《Laughing Gor之變節》、《使徒行者》等，最近就有人假冒為劉德華公司夢造者職員，聲稱開拍《鐵探》電影四出洽談租借場地，就事件夢造者於今日發表嚴厲聲明澄清。

紅姐在《鐵探》的角色心狼手辣！

有關聲明如下︰



有關假冒夢造者娛樂有限公司職員

本集團關連公司夢造者娛樂有限公司（“夢造者”）聲明如下：

近日有一自稱靳姓男子，對外訛稱為夢造者公司職員，並為開拍中的“鐵探”電影負責拍攝及場地租用事宜。

夢造者從未有參與“鐵探”電影版的拍攝，亦未有委派任何職員向外租借場地，以上人士的行為全為欺詐及別有用心。敬希各界人士注意，慎防受騙。

若有人繼續此虛假陳述或詐騙行爲，夢造者將向執法機關投訴並追究其法律責任。



夢造者娛樂有限公司

今早夢造者在網頁發表聲明，以正視聽。（網頁擷圖）

劉德華旗下的夢造者公司，急發聲明澄清絕無開拍《鐵探》電影版一事。（資料圖片）

劇集《鐵探》是TVB 2019年最高收視劇集，結局周去到31點高位，而且戲中惠英紅的演出大獲好評，最終憑萬晞華一角，奪得萬千星輝頒獎禮2019最佳女主角。如此聲勢，難怪被騙徒睇中，借勢行騙。