星爺研究院｜李尚正《西遊．降魔篇》被迫全裸　「本來都有塊布」

李尚正（阿正）可算是有線電視的代表人物，只要你扭開有線，總會見到他的出現，最近更因為樓盤節目《夠細奇則》令他廣為觀眾認識。 其實對於星爺粉絲來說，阿正一點都不陌生，由《長江7號》的衰格老師，《西遊‧降魔篇》的全裸沙僧，還有《美人魚》的忍笑公安，都會看到他的演出。其實他是星爺的編劇團隊成員之一，跟周生結緣原來都關有線事。

起初加盟星爺旗下都是做編劇為主，但漸漸都做埋幕前，首部演出作是《長江7號》。（陳順禎 攝）

多得星爺睇有線

講阿正這個故仔，要由2004年講起，當年有線邀請到林海峰主理每星期一小時的搞笑節目《有個娛樂乜人台》，起初都是獨角戲，一個人由頭帶到尾，但中途林公子開始嫌悶，又或者節見內有太多怪點子要人實踐，於是在創作團隊中睇中李尚正，並以「記者正」身份亮相。

一如所料，最騎呢肉酸的dirty work，全部由阿正一手包辦，其冷面表情更又的確為節目帶來意想不到的喜感，這一點林海峰相當滿意，就連電視機旁的周星馳也非常認同。「某日有位認識周生的導演跟我說︰『周星馳搵你呀！』我當時都半信半疑，周星馳喎！電影那個周星馳！《430穿梭機》那位周星馳！」

兩手空空去見工

正所謂年中都有一千幾百條自薦片寄俾周生，你要與別不同就一於要博一博，結果就俾阿正意外地博到，於是他懷住興奮心情，去到當年位於中環的星輝電影公司，跟這位偶像見面。問阿正出發前可有準備，他以「俾你估到佢就唔係周星馳」的理據，空手就殺上去，結果真係被星爺殺到一個措手不及。

「我上到去人家正在開劇本會，我入到房已經好緊張，好恭敬地叫周生、周生，他們未有理會繼續傾。那刻我非常尷尬，到底我應該講聲走先再見，還是留下來參與討論呢？」

起初加盟星爺旗下都是做編劇為主，但漸漸都做埋幕前，首部演出作是《長江7號》。（《長江7號》劇照）

雖然當時還未見星爺的正面，但其背部滲出的氣勢已叫阿正動彈不得。「其實可能只是站着幾秒，但我心裡一直盤算應該怎樣呢，好像過了很長時間一樣。」終於等到周生有個空檔招呼他。「周生坐住大班椅慢慢轉過來，而我就企在類似《賭俠》中餵食公仔麵那個位置，他這樣望住我︰『喂！喂！阿正，我開緊會，轉頭找你。』」整個過程在尷尬中度過，一段時間後周生開完會正式跟阿正傾起合作事宜。

「有考牌過程，但你永遠不會及格」

計計下，阿正在周生旗下已經12年有多，能夠合作這麼久，應該總有一兩次考牌之作令周生感到滿意吧！ 「有考牌過程但沒有考牌之作，因為你永遠不會及格。他最常用的考牌方法是︰『阿正，講個笑話聽聽』其實冇一次他真的捧腹大笑，但又這樣說，再差的演出他都會發掘到你有趣一面，例如你講笑話時尷尬的表情，不知所措的反應，他就會指出這些位，令你明白原來自己的尷尬都對演出有貢獻，令你自覺表現達到他要求，其實你沒有。他去到一個地步，有能力去定義甚麼叫好笑。」

這就是吳孟達所講的Power喇！「很多笑點由第二個人做便不好笑，只有他做就好笑，他甚至看到這件事這麼好笑，無理由你們看不到，想讓你知道好笑位在哪？」

阿正予人一副冷面感覺，做喜劇有另一種效果。（陳順禎 攝）

「冇抗拒全裸，因為你知唔會衰」

談到最為藝術犧牲一次，要數在《西遊‧降魔篇》有幕全裸演出，阿正坦言沒大不了，更何況是星爺叫你裸？「我沒有抗拒，我深信在華語電影世界，周生叫任何一個有志做演員的，在鏡頭前做任何事都不會抗拒，因為跟據往績是錯不了。」

抗拒是沒有，但尷尬總會有點點︰「本來不用全裸的，至少都有條布仔遮住，但後來特效同事過來問我可否再拉高一點，因為穿崩，到最後更索性拿走它。在現場唯有死忍，因為那場戲有很多臨時演員圍住望。」但事前又可曾婉拒過？「冇，我態度好合作，當然如果我不合作都沒辦法，始終都要做。可能我出聲都可以不用做，但會變成以後不用演，咁我仲驚！」