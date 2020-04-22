Golden Scene伸延戰線西環開戲院　負責人Winnie︰預計12月開業

居住西環的朋友，經過吉席街時，可有發現原屬教會的地點正進行改建工程，原來該處將會改建成一個小型購物商場，其中更會20年來，再次為西環帶來一間戲院，而該戲院更是由近年在頒獎台上屢獲殊榮，上台都要講句︰「多謝高登先」的電影發行公司Golden Scene（高先電影有限公司）。

原以為這是戲院名，原來是新商場的標記，「2CS」是吉席街2號的意思。（讀者提供）

就戲院事宜，香港01致電高先電影有限公司（Golden Scene），董事總經理曾麗芬（Winnie Tsang），她表示公司一直有開戲院的想法，但最困難是要找一個合適的選址。「西環20多年來都沒有戲院，居民都很期待有一間戲院落成。原址是間教會，樓底較高，適合改建戲院，只是在消防系統、走火設備和隔音方面多做功夫。」由於現址不算很大，戲院落成後將會有4至5個放映院，座位數量有待落實。

作為發行商，近年更參與電影投資，擁有屬於自己的戲院，的確會帶來不少方便。Winnie︰「首先在電影排片上會比較方便，而且可以早點為電影在戲院宣傳。過去在大堂擺放宣傳品，以及放映預告的時間都較短。」有了自己的戲院，處理上的確更有彈性，戲院原定十月開幕，但礙於疫情影響，相信要押後到12月才正式開業。至於今次開業涉及投資金額，Winnie以商業秘密為由不願透露。

Golden Scene董事總經理曾麗芬表示，擁有自家戲院，在排片上會更具彈性。（受訪者提供）

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