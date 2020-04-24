【破處】吳肇軒首赴台灣拍性喜劇　劇情超爆︰仲會有車震場面

香港新晉影星吳肇軒，以《哪一天我們會飛》及《以青春的名義》廣為人認識，兩年前更首赴台灣參與電影《破處》拍攝，尺度極大之餘，同樣寫實地講述男生在18歲青春期時會面對的事，男生無論在那一個時期，只要開始接觸到「性」的話題後，都會想起「睇AV」、「打飛機」、「講咸濕嘢」、「分享性經驗」等等，而飾演阿烈的吳肇軒以及飾演號稱20公分長的神器的楊懿軒，都會在《破處》中一一講到男生的苦惱，到底神器成唔成功破處呢？

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《破處》預告片一來就吻到勁火辣。（影片擷圖）

官方於23日發布《破處》的最新預告，影片一開頭已經非常爆，一對高中小情侶吻着吻着就吻出火，不過女生在關鍵時刻：「不可以，你們男生都這樣！」首次嘗試就這樣告一段落。

其實阿烈跟神器都對性充滿好奇，一方面神器想把第一次留給自己喜歡的人，但又因為快將面臨18歲，終於在前一夜，阿烈就提出用「破處」來送作為神器送給自己的成年禮。

吳肇軒在戲中似是導師角色，帶神器要去破處。（影片擷圖）

兩人最終利用直播平台找到神秘又美麗的萬德蓮（曾珮瑜 飾演），他們約在汽車旅館提供「處男特別服務」，不過就在兩人要進入主題時，神器卻早洩，他說：「對不起，我平常不是這樣的…」提供服務的萬德蓮回應：「這一次就當作是試射，我再給你一次機會。」

無論在畫面上還是對白上，意識都極為大膽，就連導演林立書都說電影尺度會讓觀眾有所期待，賀爾蒙有多濃，程廄就有多大，的確令人期待之餘更會回憶到讀書時期的青春。

阿烈跟神器找到了網紅萬德蓮幫阿烈破處。（影片擷圖）

吳肇軒笑言戲外跟楊懿軒好friend，楊懿軒更有屋企都唔返要同佢一齊住。（吳肇軒IG )

吳肇軒接受《香港01》訪問時表示今次非常開心可以拍台灣電影，他講到因為製片方本來就認識《逆向誘拐》的導演，又有睇過《哪一天我們會飛》，早前更專程來到香港找吳肇軒食飯傾角色，雖然《哪一天我們會飛》中的蘇博文跟《破處》的阿烈有很大分別，但都有新嘗試。

而當問到吳肇軒在戲中有否同樣被要求全裸出鏡時，他笑言：「冇啊，楊懿軒就會多啲，我喺戲入面有打飛機同埋車震。」但他就怕透劇，希望留返大家睇戲自己發掘。

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睦媄仿妝扮成IU，真係好似！（睦媄IG）

另外在預告片跟神器激吻的女主是台灣演員睦媄，在鏡頭前差點就跟神器，完全了神器想破處的心願，而她更單以公仔遮掩在胸前，背向鏡頭時露出白滑背脊。但在翻看她的Instagram時，卻發現睦媄的照片都帶有清純感，是典型的台妹，早前更有上傳仿妝照，打扮成韓國藝人IU的樣貌，甚是像真，值得多加留意。

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《破處》最新預告片：