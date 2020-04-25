星爺研究院｜李尚正大爆星爺開會禁忌︰冇貨交都唔夠畀錯反應大鑊

每個人身邊總有個開口埋口，都係周星馳電影對白的朋友，又或者你本人都已經係其中一人。有冇幻想他朝一日見到星爺時，你會唔會對住本尊都係一輪嘴咁勁掃經典對白，以表忠誠呢？不過跟星爺做編劇多年的李尚正，就奉勸你一句︰「你咪呀！我懷疑周生好怕這種人。」

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跟星爺開編劇會都有一定禁忌，「至少唔好玩玩下，開緊會嘛！」（陳順禎 攝）

如果話，唔識周星馳電影對白，會妨礙人與人之間的溝通，相信一點都沒誇張。因為他的一字一句，大家都習以為常地融入生活當中，那麼作為當事人，其實又記唔記得晒自己的對白？李尚正︰「記得的，我們開劇本會時，昌哥（曾謹昌）偶然會重提《他來自江湖》的劇情，他全部都記得。」講緊是30年前的創作，仍記憶猶新。

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唔好重複，畀啲新嘢我

正因為記得，所以星爺對創作有個要求︰不要重複。正如當日大家見到《新喜劇之王》首預告時，都大笑他食老本，結果入到場才知是在經典上再玩新點子。「如果你要好的版本當年已經有，亦已經演繹出來，點解要重新做一次呢？」所以當李尚正跟一眾編劇開會期間，樂此不疲如數家珍地狂數經典對白時，周生雖然未會加以阻止，但會顯得非常無癮。「他聽完會問︰『咁之後呢？』他想你給予新刺激，有些人開口埋口都是周星馳對白，我懷疑周生好怕這種人。」

星爺「反半白眼」暗示不滿

作為星爺的編劇團隊成員，每人都負責一個崗位，而阿正就坦言是負責士氣部份，凡有人提出新點子，都會給予反應叫好！「得啊！得啊！好笑呀……這位置好重要，時間要恰到好處，難道你早過他？」這是經過長時間訓練的成果，但未鍛鍊成之前，可有失手時？「有…有…當時周生的反應是靜了，見到他是心頭有火那種，應該好想開口鬧︰『你係咪路呀？開緊會呀！』但他不會罵，最多都是抬頭假裝望天，反半白眼便算。」

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李尚正的冷面形象，令他演喜劇上來有種特別喜感。（陳順禎 攝）

幕幕都好似有聲咁

+ 3 + 2

開會瞓覺反而冇事？

或許你會問，萬一自己條橋太廢，講出來又會否捱罵呢？阿正就用一個例子說明。「有些新同事的確會做足預備，開會一來便周生，你昨日講那場戲呢，不如這樣這樣……胸有成竹地講了數分鐘，然後周生聽完靜了10數秒……『係呢，昨天開會講到哪裡？』」原來星爺甚少在編劇會上鬧人，因為再差的橋，你講出來都有機會撞到新點子出來。「你肯講總好過靜靜地唔出聲，他不好意思直指你的點子不好，寧願回帶去到會議最初，當冇事發生過再討論。」

其實星爺與會期間，都甚少開口罵人，因為他知道面前這班手足都是在幫自己，就算當面瞓著覺都冇事。「試過有人開會途中瞓著，都冇被罵，周生反而繼續對住當事人講嘢，講到他醒為止，這個畫面好好笑，我忍笑忍到要扮出去唞氣。」