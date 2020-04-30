【我們永不言棄】電影改網上放映　導演周顯揚︰這個世界變化太大

受新冠肺炎（COVID-19新型冠狀病毒肺炎）疫情影響，全球電影受重挫，戲院全面停開，其中內地院線更由農曆新年前已將多部賀歲片撤檔及封院，至今仍未解封。由於積存太多電影，有關部門為免影響日後放映檔期，故挑選部分電影改為在網上放映，其中由周顯揚導演執導，杜緻朗監製及編劇，韓庚主演的拳擊親情電影《我們永不言棄》，由於題材勵志富正能量，就被下令率先「轉型」，改於網上放映。

電影帶著堅毅及拼死精神，令平台睇中作網上點播為大家打打氣。（《我們永不言棄》劇照）

問票房變問點擊

訪問當日，正是電影《我們永不言棄》上線翌日，監製杜緻朗正忙於追問內地同事點播次數，熱搜排名等。放映渠道不同，跟過去問排片量、票房又是另一個世界。周顯揚︰「很有趣，有很多術語都是今次才聽到甚麼雲路演，雲甚麼……我已經是廢佬廢中了，都要努力學習一些新詞彙。」

對於今次安排，導演與監製起初都有點突然，周導坦言自己是老牌電影人，總希望作品可以在戲院大銀幕放映，不過面對這個非常時期，亦明白這是為作品另尋出路的方法，始終疫情來得很快，有很多事都要邊做邊學。

監製杜緻朗及導演周顯揚，都慶幸電影在戲院封院下，都有渠道播放作品。（葉志明 攝）

監製杜緻朗︰「這是過渡期，你不知戲院何時重開，現在至少有個渠道讓作品放映給觀眾看，不用囤積太多電影，當存貨儲到2、3年，到你等到戲院重開時又可以上到幾多部呢？又有幾多部可以賣得好呢？其實不設實際。」最重要是電影一日未上，老闆又怎會再投資開新戲呢？製作人員又怎有工開？「這是新陳代謝的過程，行出這步都是想影業多些人開工。」

+ 4 + 3 + 2

30年資深員工已轉行

疫行殺到，對於手停口停的電影行來說是重大打擊，轉行做裝修、送外賣甚麼都有。周顯揚︰「有位朋友上年8月已經轉了行，他已經有30多年經驗，跟我合作都10多年，有30多年經驗的從業員都要轉行，可想而知這是甚麼景況。他們都是精英，精於做一個工種，變相就不擅長其他工種。」

導演都是專業行業，轉行很難，但可以用另一方法去「抗疫」，就是搬Office。周顯揚︰「看到經濟大環境，加上早幾年經濟泡沫這麼大，從好多蛛絲馬跡會看得到有點不妥，所以上年跟自己講無論如何都要走，趕快去找一個細一點的單位。原本的辦公室比這裡大三分二，省下來的錢用來出糧給員工更好，人始終重要一點。」杜緻朗︰「算是略盡綿力，我們至今從未解僱一位員工。」

面對疫情，周顯揚上年已搬到新Office，面積較小，但可以將省下的租金用來出糧，「人始終較重要。」（葉志明 攝）

不過導演為電影都有一大轉型，就是兼職做歌手唱埋電影《我們永不言棄》主題曲。「年輕時有夾Band彈結他，今次唱主題曲是因為自己對套戲有很大投入，而且波多野裕介首曲作得好好，所以決定唱埋。我一直冇讓公司同事知，到唱完才讓大家聽，有同事直接話︰『唱得麻麻』，這樣好呀，聽到真心話，之後靠大家給予機會。」

動作親子催淚之選

《我們永不言棄》作為一部運動勵志電影，相關部門就是睇中在疫情下帶正能量，不過網民看罷就感覺「被騙」，因為除了勵志還非常催淚。杜緻朗︰「這部戲有很多淚點，觀眾看罷都好驚喜，想不到還有這麼多溫情與感人位，在這個時候產生不少共鳴。」導演也慨嘆世界變化太大，由上年去到今年，一波未平一波又起，而且是全世界。「這套戲希望大家睇完會有正能量，人離不開積極態度去面對逆境。」杜緻朗︰「人的確需要靜下來，這是個好時機。」