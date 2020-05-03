新精武門｜周星馳笑中向李小龍致敬　《上海灘賭聖》仲有幕神同步

眾所周知周星馳的偶像是一代武術宗師李小龍先生，對他的尊敬就連得到金像獎最佳男主角時，在台上都特別向李小龍致謝。 其實星爺在過去的電影，都不時爭取機會向偶像致敬，除了全片名正言順「惡搞」《精武門》的《新精武門》外，在其他電影中的大大小小動作場面，都滲入不少李小龍的經典動作、表情，幕幕都是心思。

星爺被瀟灑哥老點，去了一樓一度話要借宿，更誤以為是樂器切磋。（《新精武門》劇照）

「賭聖拳」沿於李小龍

1990年，周星馳憑一部惡搞《賭神》的《賭聖》，奠定一代笑匠地位。在戲中，星爺已使出一招模仿偶像李小龍的「賭聖拳」，成為爆笑經典。可能是這個原因，啟發了隨後《新精武門1991》的出現。戲中星爺飾演從廣東來到香港的劉晶，因遺失同鄉地址，而誤跟了小混混瀟灑哥（鍾鎮濤飾），繼而習武成立「新精武門」參加世界拳王大賽，成為新一代拳王。

《精武門》踢館一幕，完全由星爺重演一次。（影片截圖）

電影重現多場李小龍的經典場面，當然少不了被日本人踢館，要吃掉「東亞病夫」四隻字一幕，而當時飾演漢奸的，更是今屆金像獎準影帝太保。

+ 4 + 3 + 2

其實星爺向來都喜歡在銀幕上重現偶像經典，無論是《喜劇之王》中街坊劇場《精武門》，還是在《千王之王2000》入面的跟盧惠光對戰一場，都盡情展現李小龍的風格。



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