金像獎評論｜四大獎項過半未睇過　如何投入這場香港人的頒獎禮？

《第39屆香港電影金像獎》頒獎禮可謂在波折重重，排除萬難下完成，雖然最終未能舉辦實體頒獎禮，但19個獎項，包括出爐影帝影后、最佳男女配角、最佳新演員、導演、最佳電影都順利誕生。 今屆金像獎受疫情影響，關注度的確較往年少，而另一關鍵相信與17部候選電影中，有5部（接近1/3）並未在2019年正式上映有關，即是除了評審及傳媒，一般觀眾根本未能欣賞到，這安排無疑令大家的投入度大減，亦會否與頒獎禮以表揚過去一年有出色表現的宗旨有出入？

《少年的你》在去年11月上畫，但遇著社會運動，較少人討論及入場觀看。（《少年的你》劇照）

20個提名未上畫電影佔13席

先盤點今年幾個四大演技獎項得主，最佳男主角太保《叔‧叔》、最佳女主角周冬雨《少年的你》、最佳男配角張達明《麥路人》、最佳女配角區嘉雯《叔‧叔》，當中只有《少年的你》在去年11月正式上畫，其餘兩部均是以附合入圍最低要求，在過去一年於正式戲院上映5場，以取得入選資格。今屆同一方式入圍的還有《金都》、《幻愛》及《聖荷西謀殺案》，一共5部。有趣是在這四大獎項20個提名當中，這5部戲便佔了13個位置，實在舉足輕重。

出現這種狀況，歸根究底是因為香港電影票房不濟，尤其本土作品在缺乏宣傳下，往往會無聲無息上畫，最後以1、200萬埋單。即使電影拍得再好，翌年可橫掃頒獎禮，但這都是名多於利，對於票房，對於老闆最關心的回本，都無補於事。所以用獎項變成票房催化劑，是近年的慣常手法。

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就以去年《淪落人》為例，以同一方式入圍金像獎，結果男主角黃秋生、女主角Crisel以及導演陳小娟，分別成功奪得「最佳男主角」、「最佳新演員」及「新晉導演」3項大獎，成為當晚熱話。獲獎後電影順勢上映，結果一映便長達84日，奇蹟地獲得過千萬票房，最終以$19,841,989埋單。這種雙贏局面，難免令投資者感興趣，至少可將金像獎視為「保本基金」，成功減低蝕本風險，亦有助老闆增加信心繼續投資。不過對於一般觀眾而言，實在難有共鳴。

電影《淪落人》以大熱姿態勇奪3項大獎，包括（左起）最佳新演員姬素．孔尚治（Crisel Consunji）、最佳男主角（黃秋生）及新晉導演獎（陳小娟）。（資料圖片）

郭富城同樣以《麥路人》，候選最佳男主角。（《麥路人》劇照）

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一鏡到底宣布賽果

另一被指欠共鳴地方，是今年改為網上公布，結果全程由主席爾冬陞，以11分鐘「一鏡到底」方式，一口氣宣布19個獎項得主。有網民指方式太老正，沉悶欠氣氛，覺得至少應播放候選電影片段，勾起大家印象。另外亦有網民建議，大可以召集所有候選人以視像方式等結果，既可看到得獎者反應，又可即場發表感受。

這方面實有非戰之罪，始終在疫情肆虐下，實難有太多要求，而且大會對賽果要求高度保密，難仿傚叱咤作事前拍攝。作為39年來首次網上頒發，改善地方必然有，但無論如何，都希望今次是第一次，亦是最後一次，可一不可再，期待來年可以回到實體頒獎禮，大家共聚一堂行紅地氈，親自上台說聲多謝。