經典視角｜彭于晏集訓練到標眼水　杜緻朗︰拍裸戲好多女同事幫手

在男明星、女明星以外，還有一類的專業演員他們用一個非常獨特的身分存在於世界，就是「武打明星」，即是能打功夫又是巨星，是世界稀有的珍寶。例如第一代世界知名功夫巨星的鼻祖李小龍，將功夫帶到世界、之後有紅遍中外的成龍、李連杰；還有宇宙最強的甄子丹。 撰文︰杜緻朗

《淺談我的傳奇男主角－黃飛鴻之英雄有夢上回》

杜緻朗指出在男明星、女明星以外，還有一類的專業演員他們用一個非常獨特的身分存在於世界，就是「武打明星」。（陳順幀 攝）

邵氏劉家良年代曾盛產功夫及武俠電影，孕育了不少武打巨星，而且對世界電影包括Hollywood的動作片帶來深遠的影響。除了演員天份和魅力之外，還要歸功於一些推動這個潮流的前輩大導演，如張徹、胡金銓、劉家良、袁和平等等。

曾經，香港的功夫電影能賣遍全世界；曾經，全世界都看香港功夫電影。今日Hollywood的所有動作設計技巧，例如套招（招式設計）及威也（wire work）正正就是源自於香港這個小都市，在成龍、袁和平這些前輩們去美國拍戲的時候，把這些獨一無二的武打拍攝技術輸出美國。我細細個已經聽前輩說：「能走得出鯉魚門，就只有功夫片！」我亦曾醉心過功夫片，也寫了一些功夫電影。其中我撰寫的劇本有李連杰主演的《霍元甲》、周迅及趙文卓演的《蘇乞兒》，還有一炮成為功夫武打巨星的彭于晏主演的《黃飛鴻之英雄有夢》。其中也只有彭于晏，從一位沒有武術根基的演員，當上了名乎其實的武打功夫演員行列，他之後的動作演出也愈來愈多。

杜緻朗指「武打明星」，即是能打功夫又是巨星，是世界稀有的珍寶。而香港的功夫電影能賣遍全世界；曾經，全世界都看香港功夫電影。（陳順幀 攝）

記得當時導演周顯揚由創作到選角的階段都希望從真實的黃飛鴻出發，他希望選角的年齡也要貼近真實的黃飛鴻。根據真實記載，黃飛鴻其實很「貼地」，廿多歲時曾在江湖上打滾，做過看場護院，即類似現在保安的工作，在當時被歸納為三教九流混江湖的階層，後來才被將軍賞識提拔做民拳總教練，以一身好武藝游走江湖。

導演希望拍出一身熱血正在江湖上一鳴驚人的黃飛鴻。他認為重拍經典人物要在新角度切入才更有意思更好玩，所以沒有跟從過去經典的套路一出場就是長輩級受人景仰的黃師父。在過去以黃飛鴻為人物的電影已拍了100多部，勁過美國的007系列，導演當時很希望在新時代嘗試從新角度出發，有型地翻新黃飛鴻這個人物，希望這角色更年輕更「貼地」。他說服老闆選用新一代的男演員，打造成新一代的功夫新星，而非用傳統的方式在懂武術的人之中選角。

「今日Hollywood的所有動作設計技巧，例如套招（招式設計）及威也（wire work）正正就是源自於香港這個小都市，在成龍、袁和平這些前輩們去美國拍戲的時候，把這些獨一無二的武打拍攝技術輸出美國。」杜緻朗說。（陳順幀 攝）

游說有冒險成份的投資一點也不容易，必須有理據，導演當時堅持一個說法，李連杰90年代擔演黃飛鴻的時候才廿多歲，一演就成了永恆經典，真實的黃飛鴻在江湖上打滾時才廿多歲，拍給今天的觀眾看的黃飛鴻也應該是三十歲出頭的男演員，如果從武術運動員之中找，拳腳好非常重要，但未必有「星」的條件。

倒不如在三十出頭的男演員群中找出一個有條件練出好身手的「星」。電影銀幕是塊魔鏡，迷倒銀幕外的觀眾必須有魅力。當時在選角上也有無數的冷水淋過來，因為功夫片主角必須真好打！一定要從武術隊出來或從少習武，這是方程式般，也是天圓地方的大道理一樣不能挑戰。那時候周顯揚也很堅持自己的想法，他認在為荷里活的電影裡面，演員演什麼都是能訓練出來的，然後由鏡頭拍出效果來，電影是魔法，用幻像變成真實。

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當時周顯揚的眼睛一直留意著一個人，彭于晏。當時彭于晏的代表作是《翻滾吧！阿信》，飾演一位體操運動員，那時候他和張家輝演的《激戰》還未上映所以未能看到。導演覺得彭于晏外型、樣貌、眼神都具備巨星的條件，而且留意到他在《翻滾吧！阿信》演體操運動員時做到多組體操動作，有板有眼，證明是一位能接受訓練，且很有毅力的年輕演員。

杜緻朗接受專訪時，分享拍攝由彭于晏主演的《黃飛鴻之英雄有夢》時的趣事。（陳順幀 攝）

記得彭于晏第一次來到辦公室和導演見面時，他帶著加拿大陽光男孩的笑容，說話幽默，非常可愛。周顯揚是一位非常喜歡留意演員的導演，他一眼看見彭于晏就覺得他穿民初造型會很好看，有新一股魅力。他與彭于晏一談起黃飛鴻這個計劃時，彭于晏很愕然，開朗的他還打趣說：「導演找我做黃飛鴻？不會吧，我想都沒想過你找我是演黃飛鴻，我完全不懂打功夫啊。」導演跟他說：「為什麼沒可能？杰老闆（大家對李連杰的專稱）演第一部黃飛鴻的時候他才廿多歲，比現在的你還小。電影是拍給今天的觀眾看的。而我唯一的要求是，需要你6個月做訓練，付出所有的時間與我們一起密集訓練半年，練出一個練武之人的氣質和基本功架。」

為了看彭于晏拍裸體紋身戲，引來不少粉絲到現場。（網上圖片）

當時的見面是2012年底，正值國內演藝行業遍地黃金的年代的前夕，要一個演員半年時間不接工作根本沒可能，電影、商演、電視劇、網劇、時尚圈、廣告、代言人手上一大堆，怎麼能拿出6個月訓練呢？當時2013年年中拍攝，行業也在開始瘋狂增長，果然，我們的導演找對人了，彭于晏這位男演員願意接受挑戰，為了角色，他放棄半年的賺錢機會提早進劇組日以繼地進行密集的武打功夫訓練。

記得曾經見過不少人向導演的選角潑冷水，覺得不會成功，因為覺得選角沒有功夫基礎。但他們當時不知道翻新黃飛鴻的立腳點正是不依據傳統，要有型、好玩、好打。不就是亂世出少年英雄的主題嗎？

（下期再談拍攝的趣事）