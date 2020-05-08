【勝利號】宋仲基做太空「垃圾佬」　超強特技獲大讚媲美荷里活

因為一套《上流寄生族》橫掃奧斯卡，南韓電影瞬間成為全球焦點。正當大家以為韓片只有藝術風，日前由宋仲基與金泰梨主演的科幻電影《勝利號》，便釋出先導預告，其特技效果令人歎為觀止，更被網民直指可挑戰荷里活水平。

網民指宋仲基角色似是亦正亦邪，讓人深感興趣。（《勝利號》影片截圖）

南韓的特技片一直都有，早有《韓流怪嚇》，近年都有《屍殺列車》及《白頭山︰火山浩劫》，不過對於特技片最高領域︰太空，就一直未有觸及。《勝利號》是韓國第一部以太空做故事背景的科幻電影，足見對自己國家的特技信心程度。

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故事講2092年的外太空，充斥著由人類製造出來的垃圾，而勝利號則負責清理工作，其船長就是由宋仲基飾演。雖然是垃圾，但一樣可以置富，各國太空船就在這堆太空垃圾中，尋找高回收價值的物資，期間就有太空船船員發現一個極具殺傷力的機械人垃圾，令各國展開一場垃圾爭奪戰。

金梨泰造型亦相當吸引。（《勝利號》影片截圖）

今次預告只有30秒，不過見街後便引起網上熱討，而且獲得不少正評，除了因為有大家喜愛的宋仲基與金泰梨，戲中的特效也叫人感到滿意，不少韓國網民更讚嘆韓國的特效水平直逼國際級。至於男主角宋仲基，由於是飾演「垃圾佬」，在戲中操作太空船時也只是穿上一對穿窿襪，畫面相當爆笑，電影暫定今年夏天上映。