我們永不言棄｜意外成解封後首部港片　周顯揚︰正好呼應拍攝初衷

受新冠肺炎（COVID-19新型冠狀病毒肺炎）疫情影響，中港兩地，甚至全球多個地方的戲院都關閉。由於上映無期，多部電影都被逼押後，甚至改為網上放映，其中由周顯揚執導，杜緻朗監製及編劇，韓庚主演的拳擊親情電影《我們永不言棄》，由於題材勵志富正能量，於是下令它率先「轉型」，於上月底在內地平台放映。 不過今日又收到好消息，因全港戲院於周五（8日）重開，《我們永不言棄》就獲電影公司立即排檔，於母親節（10/5）上優先場，5月14日正式上映。

電影講韓庚是退役拳王，但為了女兒回歸拳壇。（《我們永不言棄》劇照）

得知該消息後，導演周顯揚感到非常開心，而且在經歷重重困難下才能正式上畫，這正好跟戲中情節吻合，亦符合導演拍攝時的初衷。周顯揚︰「當時希望拍部親情勵志電影，而且作為父親，好想拍套戲給女兒，就似一封情書，從而鼓勵她。」由未能上畫，改做網上放映，到最終失而復得再度上正場，這份經歷的確感受至深。「現在成為香港電影院解封後第一步上映嘅香港電影，正好呼應拍攝嘅初心，一份打氣的精神。」

電影拍好後，不想無了期地等待，結果嘗試先作網上放映。（《我們永不言棄》花絮相）

故事講刑滿出獄的過氣拳王周始（韓庚飾），無法彌補對亡妻、孤女的傷害，決意洗滌心靈戾氣，選擇做個好爸爸，婉拒了舊隊友的復出邀請。只是為了女兒的撫養權，周無奈地與丈母對簿公堂。然而，愛女突發惡疾，周沒能力給予即時治療，只得與外母妥協。此刻唯一做到的，是以「身教」鼓勵愛女一同努力。為了重奪拳王寶座，為鼓勵女兒抵抗病魔，兩父女一條心，以不放棄的精神面對逆境。周終於兌現承諾，成功以36歲之運動員高齡重踏擂台，與人稱「怪物」的世界拳王，作一場生死決的「賭注」。