【郭富城演唱會】出錢出力助同行解困　減片酬撐新導演奪影帝

受新冠肺炎疫情影響，香港各行各業大受打擊，失業率高企、不少店舖捱不住而需倒閉、經濟蕭條，郭富城決定要為專業舞蹈員以及電影幕後基層工作人員籌募抗疫經費，將於今午（9日）在尖沙嘴海旁舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，歷時大約一小時，為香港人打氣之餘更希望為業界出一分力。 城城今次除了出力外，私下更捐出數十萬元，目的只為幫助零收入的舞蹈員暫緩經濟困難。

郭富城於5月9日舉辦《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，為舞蹈員及電影幕後工作者籌款。（資料圖片）

事實上城城一向都有為業界出錢出力，在電影界方面，2015年城城憑《踏血尋梅》以臧文濠一角勇奪《第35屆香港電影金像獎》、第1屆《柏林華語電影節》、2015年度《香港導演協會》最佳男主角。

其實背後城城一向都十分支持新導演，為了拍攝《踏血尋梅》減一半片酬來支持新導演翁子光，更成功令美亞首肯出資開戲。

城城憑《踏血尋梅》終在《第35屆香港電影金像獎》封視帝。（電影劇照）

後來翁子光憑《踏血尋梅》在《柏林華語電影節》上贏得最佳導演，兼代城城領最佳男主角獎，互相替大家高興。城城先是為翁子光的才華備受肯定而感到開心，而翁子光則感謝城城的大力支持，才拍得成《踏血尋梅》，同戲的白只更憑《踏血尋梅》彈上，勇奪第52屆金馬獎和第35屆香港電影金像獎最佳男配角。

《踏血尋梅》連帶白只都紅起！（電影劇照）

城城自2009年起開始跟新導演合作，城城主演的《殺人犯》由周顯揚執導，當年周導更憑該戲提名第29屆香港電影金像獎新晉導。直到近年城城拍攝的《麥路人》和《斷網》都是跟新導演合作，前者覺得題材貼地、故事講述香港基層環境，時下的無奈、有家歸不得、想有個家卻冇能力置業的苦況，終日屈居在24小時營業的快餐店當中。後者更因為是在疫市之下開拍，城城大減片酬，連同監製、戲組人員等人齊齊7折支薪，實行共渡時艱。

城城為了《麥路人》的題材，有自己上網睇好多片，又有揸車去兜車看看「麥難民」的生活。（影片擷圖）