【叔‧叔】太保封帝後首亮相　「台灣有兩部戲等我返去開工」

電影《叔‧叔》在第39屆香港電影金像獎贏得最佳男主角（太保）及最佳女配角（區嘉雯）兩大獎項，因為疫情關係，今年改為網上宣布，兩位都未能講出自己的得獎感受。今日（12日），電影 舉行「晚同牽」籌款活動《叔．叔》慈善首映禮，二人終於可以跟記者朋友分享。

《叔‧叔》一眾演員齊齊出席首映禮。（梁碧玲 攝）

影帝太保與袁富華一起接受訪問，太保表示因為疫情關係，所以沒有特別慶祝，「等疫情輕鬆一點啦，到時會一齊開個Party。」袁富華就表示他們有看金像獎直播，與監製、導演有個聊天群組，得知太保哥得獎後，大家已經紛紛向太保和嘉雯恭賀，好像洗版一樣。太保今次是特別預留更長時間留在香港，「台灣有兩部戲等緊我拍，回到台灣要隔離，但冇辦法，唯有他們先拍其他戲份，我大概月中過後才回去。」

袁富華與太保默契十足，首映上翹手合照。（梁碧玲 攝）

太保又指今次《叔．叔》慈善首映禮是為「晚同牽」籌款，看到這麼多人來支持特別開心。「晚同牽」是香港首個專為年長同志社群提供服務的非牟利組織，太保與袁富華覺得無論性取向怎樣、是否同志，其實老人家的議題，尤其年老無依的人都非常值得關注。

區嘉雯笑言幸好是拿最佳女配角獎，否則拎新人獎又會被朋友笑是最老新人。（梁碧玲 攝）

至於最佳女配角區嘉雯就表示，得獎後首次出來見到大家，感到很興奮，因為之前舉行試映會，規模比較細，今次多好多人。談及獲得金像獎最佳女配角，她就話驚奇的感覺較多。「驚訝，然後當然歡喜，我的朋友一直陸續幫我慶祝，舞台劇演員就約了遲些會見面。」



提到最終獲得女配角獎而不是最佳新演員，嘉雯就表示︰「最少不用被他們笑，幾廿歲才拿新人獎，但大家都為我開心，很多朋友傳信息恭喜我。」嘉雯話如果有機會，她都會想繼續拍戲，因為已退休沒有做老師3年，可以專注演舞台劇及演戲。