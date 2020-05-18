【女神撞正基OL】女主角獲封「泰國范冰冰」　行勻國際影展更厲害

新冠肺炎疫情緩和，香港戲院日前重開，雖然荷里活大片欠奉，但都有不少選擇供給各位影迷。 其中一部泰國電影《女神撞正基OL》，獲激讚爆趣超好笑，女主角Araya A. Hargate原來來頭不少，身為泰國阿姐級女星，經常遊游走各大國際影展，獲封「泰國范冰冰」。

女神級Araya A. Hargate拍喜劇相當放得開。（電影劇照）

現年39歲的Araya A. Hargate是英國與泰國混血兒，17時參加車模選美比賽勝出而入行，除了參演各大電視劇，她亦兼顧模特兒工作，於2007年至2010年間獲雜誌選為最性感女演員，多年來人氣高企，後來更獲國際品牌L'Oréal Paris招攬當代言人，以品牌大使身份每年游走康城及柏林等國際影展，每次都悉心打扮穿上最華麗浮誇的禮服，獲得國際媒體的關注，中國媒體更封她為「泰國范冰冰」。

Araya A. Hargate出席國際影展的次數仲多過范冰冰。（視覺中國）

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除了擁有漂亮臉蛋及出眾身材，Araya A. Hargate也是美貌與智慧兼備，在泰國第一學府朱拉隆功大學修畢心理學碩士課程。2015年她跟相戀多年的富二代男友結婚，並於2017年誕下孖仔。雖然年近40，Araya A. Hargate保養得宜，身為兩子之母但外貌似20幾歲，比冰冰Keep得更Fit！

2015年下嫁富二代。（網上圖片）