古天樂曾志偉聯手開戲救市　群星演出似《豪門夜宴》望8月上畫

受到新冠肺炎疫情影響，香港各行各業都近乎停頓，電影業尤其是重災區，大部分電影從業員冇工開，加上圈內多以日薪制，完全是手停口停。 雖然政府都有相關的緩困操施，但遠水不能救近火，所以一眾電影人包括古天樂、曾志偉及劉偉強都一齊出手，開拍一部以群星拍攝的電影，類似1991年為華東水災籌款的電影《豪門夜宴》，希望盡快讓更多人有工開。

古天樂為振興本地電影業，繼早前宣布跟英皇合作開拍10套戲，今次更與曾志偉聯手。（資料圖片）

今次合作由古天樂及曾志偉牽頭，據知電影已著手籌備，是一齣以香港為故事背景的喜劇，由谷德昭擔任總導演，類似每年的賀歲片，亦似當年為華東水災籌款的《豪門夜宴》，除了幾位主要演員，一眾群星均以客串性質登場，共襄善舉齊齊參與拍攝。電影獲得本地多間電影公司大力支持，合資製作費。

當年《豪門夜宴》確你群星拱照，星爺都有參與演出，未知今次未必會否為籌款破例現身？（網上圖片）

據知劇本亦進行得七七八八，而田啟文接受《香港01》電話訪問時表示，礙於自己不在港，未有參與今次事前籌備工作，但就知道各方都加快進度，希望月底順利開拍，有望8月可正式上映。暫時得知會參與演出的有張智霖、任達華，張智霖向傳媒透露收到通知，會有力出力，即使被安排做路過角色都不介意。

群星大堆頭向來是曾志偉強項。（網上圖片）