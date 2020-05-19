【飢俄人妻】老公冷待性需要　老婆復仇式出軌場面衝破限制級底線

近年俄羅斯電影起步，香港亦開始引入不少俄片供香港觀眾接觸，之前睇過科幻、驚慄題材，有冇興趣挑戰下俄式情色電影呢？最新一齣《飢俄人妻》（Fidelity），上年底在當地上畫時，被指觸及當地電影尺度底線，引人入勝。

女主角是婦科醫生，跟劇團演員老公一直恩愛，直至老公開始冷待她的性需求。（《飢俄人妻》劇照）

故事由兩夫妻的性生活開始，任職婦科醫生的Lena（Evgeniya Gromova 飾），與老公Sergey（Aleksandr Pal 飾）結婚多年，初相識時激情無限，往往打得火熱。可惜時間一久，二人的慾火逐漸冷卻，特別是老公表演更加令人難受，太太多次主動調情都被拒，寂寞難耐。直至一日，Lena無意中看到老公的電話短訊，懷疑他與同劇女演員偷情，似乎一切謎底經已解開。

激烈場面在上畫時成為熱話。（《飢俄人妻》劇照）

這個短訊，令Lena怒火中燒，決定要以行動報復，從此拋開道德枷鎖，主動向陌生男人投懷送抱，於床上發洩積存下的性慾。不過縱慾過後，Lena發現都無法填補心靈空虛，最後決定放下心結，嘗試與老公修補關係，希望可以恩愛如昔。只是凡走過必留下痕跡，同一時間網上有人控訴Lena是淫蕩女醫，專門勾引病人老公，這個抽身離去是否已經太遲？

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導演︰「在我們文化中，公開談性是不可接受。」

電影在上年底於俄羅斯上畫，連場性愛場面激起話題，有影評人批評電影「背叛婦女」，特別是電影由女導演Sayfullaeva執導，更令人不滿。不過導演也不是弱者，以一句︰「他們感到我有冒犯，是因為將性行為解釋為向女性的一種冒犯，但在我眼中，一個女人第一次有能力控制自己的人生，我是在描繪一個擁有自由的女人，引起話題是因為在我們的文化中，公開談性是不可接受的。」電影在當地上畫時曾經要被刪剪，但最終全片都接近足本上映，只是刪去3句粗口。」