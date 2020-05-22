祖狄羅第六度做老竇　一門六傑大仔完美倒模靚仔樣

荷里活型男祖狄羅（Jude Law）歷年感情生活相當豐富，跟前妻及幾位舊愛育有5名子女，近日有消息指其現任妻子Phillipa Coan成功懷孕，祖狄羅將第六度榮升人父！

今年3月祖狄羅夫婦外出時，女方似乎刻意遮肚。（視覺中國）

祖狄羅家一門六傑，子女們都盡得父母的優良基因，其中大仔Rafferty跟祖狄羅似足餅印，而二女Iris亦擁有出色外型，獲招攬成為模特兒。

祖狄羅跟兒女感情要好。（視覺中國）

祖狄羅跟前妻Sadie Frost育有兩名兒子，分別為23歲Rafferty與17歲Rudy，以及19歲女兒Iris；而跟舊愛Samantha Burke及Catherine Harding就分別育有10歲女兒Sophia及5歲女兒Ada。去年5月，祖狄羅與比他年輕15載的心理學家Phillipa Coan結婚，一年後女方成功懷孕，上周日二人被拍得在倫敦外出，見女方的孕肚已有相當Size，相信離產期不太遠。

祖狄羅的兩名兒子Rafferty（右）與Rudy（左）都相當有型。（視覺中國）

長女Iris成為專業模特兒。（視覺中國）

不計尚未出生的BB，祖狄羅的5名子女都盡得父母優良基因，大仔Rafferty倒模父親的靚仔樣，十多歲時便成為模特兒踏上伸展台，而二女Iris就結合父母的美貌，加上身材出眾，現在亦是人氣Model。想睇兩位星二代更多靚相，立即點擊下圖！