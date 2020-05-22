Tenet天能｜新預告揭第三次大戰　似《復仇者》靠時間旅行救世

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《天能TENET》（Tenet），難得在疫情下企硬，堅持7月上映，所以宣傳工作如常，今日（21日）更釋出新預告。電影由籌備至準備上映，公開的資料極少，甚至連首預告都叫人看得似懂非懂，連咩叫「Tenet」都未有解釋，來到新預告，似乎有更多細節披露。

還記得首預告，最記得就是這一幕。（影片截圖）

電影由John David Washington、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及Elizabeth Debicki主演，而除了卡士，隨後的相關消息都非常少，保密功夫一流，不過有不少影迷已經從戲名、海報甚至戲名的字母排序，推敲故事跟時間逆轉有關。事實上，時間元素向來是路蘭電影的重點，《凶心人》、《潛行凶間》、《星際啟示錄》、《鄧寇克大行動》都有相關情節。

預告所見，啟動「Tenet」後，開槍再不是發射子彈，是要接子彈。（《Tenet天能》影片截圖）

承接上條預告，今次進一步解釋「Tenet」，故事講主角John David Washington被徵召加盟神秘組織，目的是防止世界發生第三次大戰，而「Tenet」就是必需要開啟的時空技能，可以靠時間旅行去改變世界，情節跟《復仇者聯盟4》的想法有點相近。而在新預告中，更多特技場面呈現，大量時空倒流鏡頭，令動作場面耳目一新，非常吸引。

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不過鑑於今次劇情太複雜，電影早前就推出一本書名為《The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan’s Quantum Cold War》，作為入場前導讀，書本證實電影將以「量子冷戰」為主題，更形容電影是一部「高概念間諜懸疑驚慄片」及「錯綜複雜」，並證實當中會涉及「時間扭曲」，難怪外媒都推斷《天能TENET》將會比《潛行凶間》更複雜。