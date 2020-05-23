福島50死士｜紀錄核災後奮戰500天　視死如歸的50位無名英雄

電影《福島50死士》，改編自2011年3月11日，東日本大地震引發福島核電廠事故真人真事，地震引發了災難性海嘯，無情地吞噬福島核電廠，導致廠內的核電堆無法正常運作，全日本正面臨核爆危機！當時核電廠內50名員工決定留守，誓要阻止這場世紀核爆發生，而他們就被稱為「福島50死士」。

電影將以CG重現海嘯衝擊核電廠一刻。（《福島50死士》劇照）

2011年3月11日下午2時46分，日本福島發生史上最強烈9級地震，超過一萬九千人喪生。其中當地核電廠被嚴重衝擊，出現輻射洩漏，若情況繼續失控出現大規模洩漏，全日本以至太平洋地區將會被迫荒廢百年！為阻止事情發生，核電廠內50名員工，抱着不成功便成仁的決心，留守到最後阻止另一場災難發生。電影改編自門田隆將撰寫的報導文學《見過死亡深淵的人：福島核電廠員工奮戰500天紀實》，作者訪談超過90位親身經歷日本福島311地震的人士，仔細描述了這場驚心動魄的核電廠意外。

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電影致力將當時工作人員才經歷到的緊張場面呈現出來，面對災害等級不斷升高的無力感，以及指揮總部與首相辦公室之間的衝突，事故小組如何解決這場比切爾諾貝爾核電廠事故嚴重十倍的核災難。除展現這50名死士的英勇，電影更直視死亡深淵，將人性的懦弱、無能為力的恐懼表露無遺。