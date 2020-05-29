【墮落花】溫碧霞入行38年最多謝一個人：金像獎件衫都係佢借俾我

15歲便入行拍戲的溫碧霞，憑新作《墮落花》獲得《第8屆絲綢之路國際電影節》最佳女主角，入行38年終於獲得夢寐以求的影后寶座。

回想初出道時拍《𡃁妹仔》獲提名金像獎「最有前途新人」（現稱最佳新演員），之後在TVB創造了「妲己」與「海潮」等經典角色，由新人進化到影后，一路走來最想感謝的人，究竟是誰呢？

攝影：梁碧玲

攝錄：黃卓敏

溫碧霞憑《墮落花》首次奪得影后寶座。（劇照）

「開初是很窮的，自己租一間屋住只有數百呎」

溫碧霞被發掘的故事，觀眾應該聽過好多次，當年拍《𡃁妹仔》時還未夠15歲，自言是天不怕、地不怕的反叛少女的她，懶理父母反對堅持入行。當初導演黎大偉與編劇文雋在街上發掘她時，原來她正離家出走，無所畏懼的性格讓她在演藝圈走到現在：「我很反叛、很我行我素，而且不太理會別人，所以我才能夠做到我想做的事情，別人說什麼我都不理會，我只知道自己想要什麼，當我想要做一件事情，沒有人能夠阻止到我的。」

溫碧霞說年輕時沒時間去旅行享受生活，婚後想跟老公過二人世界，便決定淡出幾年周遊列國。

未成年就要學獨立，溫碧霞說全靠一個人才挨過這段日子：「第一部電影的出品人梁李少霞，當時她把我當作女兒看待，因為她沒有女兒，當時我獨自出來工作，沒有錢，當時片酬很低，一部戲只有8000元片酬，月薪亦只有幾千元。」梁李少霞不單在生活上、事業上幫助她，亦教她要增值自己，以及不用在大場面上失禮：「我在她家住了一段時間，教會我很多東西，叫我多看書及電影，我還記得當年金像獎頒獎典禮，我獲提名最有前途新人獎，當晚穿的裙子都是她借給我的，當時沒錢買衫。」

《𡃁妹仔》5位主要女角就有溫碧霞（前排右1）一直留在影圈。（劇照）

「我從小到大都不會妒忌」

《𡃁妹仔》成為港產片史上的經典，女主角林碧琪的經歷比電影更富戲劇性，第一次拍戲便拿下金像獎影后，但跟愛人私奔而缺席頒獎禮，後來更未婚產子，從此消失於娛樂圈。問身為第二女主角的溫碧霞當年曾否妒忌林碧琪，她笑言不會，因為當初入行時跟對方的想法完全相反：「碧琪跟我很不同，她的母親很希望她去拍戲，很想當「星媽」，而我的父母都不准我拍戲，他們越不准我就越想拍，碧琪被母親強迫就越不想。」

溫碧霞透露早前出席巴黎時裝周時獲法國導演相中邀拍戲，故事跟《𡃁妹仔》有相似之處。

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「近十年來最有挑戰性角色」

若然「海潮」讓溫碧霞演回自己，《墮落花》的「傅餘雨」則是跟她完全相反的角色，自小跟毒販父親學製毒，本身毒癮很深，為了復仇而搞上弟弟妹妹，整部片讓她由頭帶到尾，最終亦拿到夢寐以求的獎項，她說這個機會等了好久：「一個如此有挑戰性的角色，才讓我拿到獎，很開心。對我來說越難演越想去挑戰自己，對我來說最享受，自己覺得真的好投入，投入到很多時候，回家後都睡不著。」

《墮落花》讓溫碧霞由頭帶到尾。（劇照）

一直以來有不少藝人都回TVB拍戲，曾經的「海潮」與「妲己」一直留在觀眾心裡，問溫碧霞會否考慮再拍劇，她直言如果有劇本能夠超越舊作就。當年「海潮」跌膊成為一時佳話，講起溫碧霞不少人都會聯想到她露出香肩的模樣，想知究竟她本人如何看待這個跌膊裝呢？立即點擊睇片！

《火玫瑰》最經典的是溫碧霞跌膊。（劇集海報）

鳴謝：

髮型：Ken Ng

化妝：Khaki Yan