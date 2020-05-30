【十二夜】導演林愛華20年重看舊作有感：當日寫到Eason太衰！

香港經典愛情電影《十二夜》，近日重上大銀幕，昨晚（29/5）特別場更邀請到導演林愛華（Aubrey）出席映後分享會。談到廿年後重看這部作品，身兼編劇的Aubrey也坦言︰「當時覺得亮點的情節，今日看來有點Mean（刻薄）。」所講的就是Eason戲中角色的表現。

導演林愛華出席《十二夜》重映分享會，廿年後重溫電影有不少感受。（許育民 攝）

早已想拍《12日》

在分享會上，導演提到當日拍攝該片，因為成本只有400萬，故嘗試以最少的演員，以大量的對白去營造氣氛，於是在度劇本是最為花時間。此外，為要令電影更有城市感覺，於是加入不少很地道的場景︰「例如分手要在便利店，香港夜晚的便利店其實好精彩，又有很多在地鐵和機鐵的場景，令電影更富香港特色。」

有觀眾問到電影這麼受歡迎，可有想到原班人馬開拍續集，拍出20年後兩位主角的故事。林愛華︰「其實我有寫起一個劇本叫《12日》，是講一對講夫婦籌備結婚，期間想分開但分不開，然後再次走在一起。《12夜》是年輕人的愛情，但拍拖與結婚不同，《12日》的兩性關係是愛，較深的感情。」故事已有，未必要原班人馬開拍，但仍待機會面世。

嘉禾院線舉行的「好想瘋狂睇港產片」系列，以《十二夜》做頭炮。（許育民 攝）

「20年後的我已經冇咁Mean」

有觀眾問到，戲中盧巧音對張栢芝非常好，當中是否存在同性愛意？「我創作時沒有這樣想，但剛剛重溫電影時，看到盧巧音向她說了句︰『其實你好多人鍾意』聽起來是有點曖昧，大家如果想這樣解讀都可以。」

電影是男女愛情故事，當中Eason的表現，以今日的說話形容，可說是半個「賤男」，對自己女朋友彈三彈四，寧願在公司開OT都不想約會，更令人痛恨是二人分手後重遇，張栢芝細數自己如何吃力地放低這段感情，但Eason聽到半途已睡着。林愛華︰「點解當時會寫得這麼Mean（刻薄），還覺得這是全幕的亮點。20年後的我已經沒這麼Mean，原意是講當一段感情走了，你怎樣做對方都不會有反應，根本不在意你。」