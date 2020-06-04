宋智孝為新戲《詭妹》兩大方法剷走15磅　步入40歲自言︰未想結婚

韓國長紅綜藝節目《Running Man》紅起一眾主持，當中宋智孝更是位非常好戲的女演員，近日她參演了驚悚片《詭妹》（台譯，韓文：《침입자》），飾演失蹤25年後突然出現的角色宥珍，電影將於6月4日韓國上映。

本來就標準身形的宋智孝，今次為了角色狠心再減走7kg（約15磅），跟大家分享了減肥秘訣，女神更講到目前自己對結婚仍然未有打算！

宋智孝為角色狠心再減走7kg。（電影劇照）

減完兩倍速反彈

由於宋智孝今次主演的是驚悚片，戲中角色既陰沉且恐怖，似乎埋藏了驚天大秘聞。為營造角色，先要減肥。快踏入4字頭的宋智孝，明白新陳代謝減慢，會影響減磅效果，所以今次透過做運動和飲食管理。「首先每天會慢跑10公里，然後堅持晚上6點後不進食。」她講到今次瘦身比以往都要辛苦，一方面是有返咁上下年紀難以減磅，另一方面是減了7kg後，竟然以2倍速度反彈，笑言：「吃甚麼都肥令我十分慌張。」

宋智孝本來就是凍齡女神，又靚又瘦皮膚又好。（宋智孝IG）

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宋智孝：「感謝《Running Man》成員」。（官方圖片）

事實上今年39歲的宋智孝，大方表示仍未有結婚的想法，對於目前的生活感到很滿意。雖然不知道未來會不會出現讓自己改變生活方式的人，但現在很幸福，跟狗狗一起生活也很幸福。」而講到一起共事10年的《Running Man》成員，她坦言30歲的人生階段是在《Running Man》裡度過，一起工作的10年間很了解大家，因為有他們在也感到很幸運，感謝同時也感到抱歉。

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