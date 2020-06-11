胡慧中憑《霸王花》打出名堂　情繫北聯幫大哥差一步當江湖阿嫂

80年代是港產片動作片最鼎盛年代，除了一眾成龍、洪金寶打出名堂，女將方面不得不數胡慧中，1988年一套《霸王花》令她一片成名，更衍生出「霸王花系列」，展開動作女星市場。

胡慧中在影壇的歷史固然精彩，不過其愛情事也不遑多讓，現為何志平太太的她，於90年代曾被單方面宣布婚訊，而對方更是台灣社團北聯幫大哥，消息震撼娛樂圈。

由於外表硬朗，胡慧中向來多演女警角色。（網上圖片）

為先生撰求情信前任民政事務局局長何志平，上年3月，因向非洲國家查德和烏干達的政府官員行賄以圖獲取當地石油生意，而被美國紐約南區聯邦地區法院被判入獄，日前刑滿出獄返港。審訊期間，何志平太太胡慧中一直為先生奔波，曾以中文親撰5頁求情信，以「飽學之士」、「心地善良」、「正人君子」來形容夫君。

獲洪金寶賞識來港發展

胡慧中是80、90年代，香港著名動作女星，原籍江蘇，出生於台灣，1978年以一套文藝片《歡顏》進軍影圈，文青外形大獲好評，後來獲洪金寶賞識，引薦來港拍戲，除勤練動作，也苦練廣東話。至於開始為香港觀眾認識的，算是在《福星高照》（1985）、《夏日福星》（1985），以性感形象飾演「霸王花」一角，更為她在1988年，成功開展一系列《霸王花》電影，晉身成為一代動作女星。

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拍動作片向來搵命搏，胡慧中入行以來都受過不少傷，最嚴重一次要數1989年5月，在拍攝《獵魔群英》期間，一場爆破戲因火藥過度猛烈，即場導致胡慧中、呂良偉、李賽鳳三人燒傷，其中以胡慧中傷勢最為嚴重，但慶幸沒有毀容。經這次意外後，胡慧中曾有意退出影壇，但因禍得福，意外後胡慧中更之前更紅，令她最終決定留下來。

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曾戀上北聯幫大哥

現為何志平太太的胡慧中，曾經有段轟動娛樂圈的情事。話說在高中時，胡慧中於台灣跟鄰居唐重生曾是一對小戀人，二人青梅竹馬甚投契，可惜因父母的反對，被逼拆散鴛鴦，有緣無份。隨後，胡慧中因電影《歡顏》走紅，唐重生也在黑道中扛出名堂，並成立北聯幫，二人愛火重燃，胡慧中更在1994年，答應和唐重生結婚，只可惜當唐重生設宴準備向傳媒宣布喜訊時，胡慧中母親再次強烈反對，今次更重挫二入的感情，最終宣告分手，直到1996年，胡慧中正式向記者重宣布單身。