【焚身】陳靜入行十年作新嘗試　會主動勾引嘉穎兼肉搏朱晨麗？

由鄭嘉穎、朱晨麗及陳靜主演的《焚身》，劇組今日在上水村屋舉行拜神傳儀式。有份出席的陳靜坦言這電影是疫症停擺後首部復工拍攝的作品，她更稱不知不覺間，原來今年是踏入影壇第十個年頭，而這部作品帶給她好多第一次。

《焚身》今日在上水村屋舉行拜神傳儀式。（陳順禎 攝）

在疫市下開工，陳靜在接受《香港01》訪問時表示，自備「百寶袋」抗疫，而袋內就裝滿早前搜羅抗疫用品。除了關注個人衛生外，她同時大讚劇組工作人員都好謹慎：「讓演員都好安心。」她指出目前電影已經拍攝近一半，並希望餘下的部份都可以順利完成。

對於今次在《焚身》飾演破壞別人家庭的第三者角色，陳靜認為這對她反而有好大發揮空間：「其實我好理性，我過了好痴情的時期，現實中比較少這種個性，這是今次好玩的地方。」她還指出角色的情緒起伏好大，是她十年內遇過最好玩的角色，最後還稱戲中她有好多不可理喻的事，連現實中自己都難以接受。

DaDa與朱晨麗，戲中會有敵對關係。（陳順禎 攝）

正因為踏入第十年，《焚身》都為陳靜帶來好多新嘗試，當中包括去彈琴及特技化妝：「那特技妝都幾驚慄。」除此之外，她在戲中要跟朱晨麗對打：「同朱朱有打鬥戲，但動作是我弱項，朱朱有學跳舞，她可以幫助我。」

+ 3 + 2

然而影迷最關心是陳靜在《焚身》是否仍有性感演出，她沒有否認：「在戲中我會主動勾引嘉穎，因為對他一片痴心，會有突破性演出。」想知道有甚麼突破性演出，看來仍需待電影上映才會揭曉。