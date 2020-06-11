金都｜鄧麗欣朱栢康開心拍港片　Stephy︰優先考慮接首部劇情片

新戲《金都》今日（11日）舉行首映禮，黃綺琳導演、演鄧麗欣、朱栢康、林二汶、許素瑩、陳俞希、陳健朗、麥子樂等人都有出席。鄧麗欣及朱栢康接受訪問時表示，今次接拍首部劇情片，預算有限的確片酬會相對較低，但其實整個劇組都不是向錢看，而是想努力做好這部戲。

鄧麗欣（Stephy）及朱栢康（朱康）第一次合作就演一對情侶，合作相當愉快。（梁碧玲 攝）

鄧麗欣（Stephy）及朱栢康（朱康）第一次合作就演一對未婚夫妻，仲有「床戲」關係甚親密。演戲前有否需要特別夾戲？朱康笑指︰「拍戲前我識Stephy，佢唔識我啦！」Stephy就話認識不久，合作時這樣有默契覺得很開心，多了一個朋友。

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首部劇情片的作品，預算較少，朱康就話片酬上比起商業片可能相對較少，但其實也可以接受。Stephy就說，「我相信不只是演員，應該台前幕後的都很幫手，不是向錢看而是大家都很有心想做好這件事，可能在現場很多人都是第一次拍電影，大家很有心去做這件事，才是最值錢。」

兩位首次合作，已經默契十足，訪問時都相當搞笑。（梁碧玲 攝）

Stephy透露因為想支持香港電影，心底裡更加想拍這部戲，「今次是我第二次拍首部劇情片，我曾經同自己講過如果遇到首部劇情片，都會放在優先的位置，會想盡量接拍。」朱康就笑指他反而覺得︰「香港電影支持了我」

提到與男友邱勝翊（王子）分隔在台灣、香港兩地未能見面，會否有相思希？Stephy就指幸好她自己個性比較獨立，未能見面是大環境影響，不是自己造成，加上很多人都面對同樣的問題，所以都不會有太大問題。

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