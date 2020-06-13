鄭裕玲《表姐你好嘢》奪影后　劉嘉玲耿耿於懷︰我接受唔到！

張堅庭在訪問中重提Do姐鄭裕玲，因為不願在頒獎禮上輸給其他對手，所以索性缺席《第十屆香港電影金像獎》，但最終竟「爆冷」勝出。這件事事隔多年，在Do姐心中可能仍是一個遺憾，但原來對另一當事人劉嘉玲來說，一樣耿耿於懷，甚至去到2018年接受內地節目《巔峰問答》訪問時，都舊事重提，並坦言接受唔到自己落敗。

Do姐一套《表姐，你好嘢！》，帶起一個熱潮，引來不少後續電影。（《表姐，你好嘢！》影片截圖）

劉嘉玲在訪問中，主持人問到她當日落選，要去到2011年才憑《狄仁傑之通天帝國》獲得金像影后，是否有一雪前恥感覺。起初以為會客套回應，殊不知嘉姐都來個真心話大解放，坦言「接受唔到！」

劉嘉玲戲中一角咪咪，被指完全演出另一個她的感覺。（《阿飛正傳》劇照）

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原來當日劉嘉玲憑《阿飛正傳》提名，被視為大熱人選。「當日其餘４位候選人都沒有出席，因為她們都覺得會輸，只有我去了，結果不是我，就是覺得這不是事實吧！」事關頒獎禮前，嘉玲姐已憑該角色，奪得法國南特三大洲電影節最佳女主角獎，以大熱姿態入圍，就連傳媒也不斷吹捧她。「那個時候有幾本雜誌的封面，都已經提早幫我拍照，他們都覺得怎麼可能不是妳？結果開來不是我，我是會有點接受不了。」

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劉嘉玲在接受內地節目訪問時，直接承認當時不滿賽果。(影片截圖)

既已成定局，還是要接受，嘉玲當時亦找來一個自我安慰點。「我在法國南特已經拿到最佳女主角，所以我覺得我沒有失禮，已交了功課，只是香港電影這個圈子評審，我得不到你們的認同而已。」是飲恨，但事隔多年都能躋身影后之列，總算對自己有個交代。

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