憑《盛夏光年》奪金馬新人反成負累　張睿家轉公司狂操肌出新相

還記得張睿家嗎？沒印象很正常，因為已經是14年前的事。

2006年，由陳正道執導的台灣電影《盛夏光年》，戲中「男神」張孝全飾演余守恆，張睿家則飾演其同學康正行，彼此介乎摯友與戀人之間，曖昧不明的關係拉扯多年，愛慕中夾雜自私和妒忌，直到某夜，積壓已久的情感終於爆發。康正行的複雜情感，演繹有難度，結果令當時出道才三年的張睿家備受肯定，成功奪得「第43屆金馬獎」最佳新演員，聲名鵲起，更一度成為同志偶像。

2006年與張孝全和楊淇合演電影《盛夏光年》，令張睿家一度人氣急升，成為同志偶像。（網上圖片）

但福兮禍所伏，當大家也以為張睿家的星途從此遂順的時候，換來的竟然是長達5年的「金馬魔咒黑暗期」。2018年張睿家接受《台灣蘋果日報》專訪時，直言憑《盛夏光年》奪獎後，經理人公司希望他專注在電影界發展，減少參演劇集，奈何當時台灣電影業仍處於低潮期，開戲不多，能夠遇到有發揮機會的好劇本就更難，結果漸漸令張睿家感到迷失。

2006年，張睿家憑《盛夏光年》勇奪「第43屆金馬獎」最佳新演員。（VCG）

2018年，張睿家趁入行15年拍攝寫真集《讀家記憶》，盡顯健碩身形。（facebook.com/Raychang0331）

有兩年時間，體育系畢業張睿家完全放縱自己，工作少，到處吃喝玩樂，身形一度變脹，2010年他25歲的時候，體重由正常72公斤升至82公斤，「（有次）活動結束後，有記者跑去問我老闆，他說，誒，這是你們家的新人嗎？那時我已用胖到連記者都誤以為我是另一個新人這樣。」這句話令張睿家一言驚醒，不可以再墮落下去，決心減肥，人生第一次練出六嚿腹肌，演藝事業再上軌道。

由那年開始，張睿家開始回勇，每年至少有一套作品推出，2015年更試過在台灣和中國內地有多達9套作品播出，不過相比如張孝全、陳柏霖、楊祐寧、彭于晏等差不多同期出道的台灣男藝人，張氏的知名度遠遠落後，更不用說近年後來居上的劉以豪和許光漢。今年是張睿家入行17年，他決定離開舊公司周子娛樂，不再當林依晨師弟，轉投新東家理響國際，下半年已有4部戲約正在洽談。

2020年，張睿家離開合作長達17年的經理人公司周子娛樂，轉投新東家理響國際重新出發。（facebook.com/Raychang0331）

早前因疫情爆發，張睿家趁機鍛鍊身體，體驗了一個月的「魔鬼餐單」，將體脂率降至12%：「起床吃一把堅果獲取油脂，接著只吃無油調理的雞胸肉，冰箱只放雞胸肉與蔬菜，然後天天吃一樣，有時候會夢到水煮雞胸肉。」此後，張睿家拍攝一輯新照片，展示健身成果，順道向外公布事業踏入新階段。問轉會後會否再次挑戰同志角色，他說：「只要是好的劇本，任何角色都不設限！」

點擊下圖欣賞張睿家的靚相：